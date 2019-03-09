СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года

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Действующий контракт 31-летнего аргентинца рассчитан до 2021 года. Сообщается, что «Барселона» предложит Месси новое соглашение, рассчитанное до 2023 года, по окончании текущего сезона.

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В 2000 году аргентинец перешел в молодежную команду каталонцев, с 2004 года он выступает за взрослую команду. Форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси — пятикратный обладатель приза лучшему игроку мира по итогам года «Золотой мяч».