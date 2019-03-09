Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес0
Эйбар0
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леганес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов4
Енисей0
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Уэска
Все события
Фоторепортажи
1715 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было
10Состав сборной России на юношеском ЧМ по фигурному катанию
15:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года

ТАСС, 9 марта. Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» собирается предложить нападающему команды Лионелю Месси новый контракт. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Действующий контракт 31-летнего аргентинца рассчитан до 2021 года. Сообщается, что «Барселона» предложит Месси новое соглашение, рассчитанное до 2023 года, по окончании текущего сезона.

Читайте также
Месси впервые после чемпионата мира — 2018 был вызван в сборную Аргентины

В 2000 году аргентинец перешел в молодежную команду каталонцев, с 2004 года он выступает за взрослую команду. Форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси — пятикратный обладатель приза лучшему игроку мира по итогам года «Золотой мяч».

В текущем сезоне Месси провел 24 матча за команду в чемпионате Испании, в которых забил 25 мячей. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице национального первенства.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Война учениц Тутберидзе: кто был сильнее в короткой программе
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
Российский лыжник финишировал вторым в последней гонке в карьере
Российские фигуристы выиграли два золота на Универсиаде
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь