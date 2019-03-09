Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес0
Эйбар0
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леганес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов4
Енисей0
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Уэска
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Рому» из Лиги чемпионов
1715 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было
15:08 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Жетысу» стал автором первого гола в сезоне КПЛ-2019

Футболист «Жетысу» Абылайхан Махамбетов стал автором первого гола в сезоне 2019 года в казахстанской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Форвард отличился на девятой минуте домашнего матча с «Окжетпесом» в рамках первого тура.

Читайте также
В клуб КПЛ перешел футболист сборной Гвинеи из европейского чемпионата

Вскоре на 23-й и 30-й минутах преимущество талдыкорганского клуба утроили Никита Наумов и Елжас Алтынбеков.

Отметим, что первый тур разделен на два дня. 9 марта сыграют «Жетысу» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Шахтер», «Тобол» — «Иртыш». 10-го числа встретятся
«Кайсар» — «Атырау», «Кайрат» — «Тараз», «Астана» — «Актобе».

Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дубль Нургалиева помог "Тоболу" разгромить "Иртыш" на старте сезона КПЛ-2019
Война учениц Тутберидзе: кто был сильнее в короткой программе
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
Российский лыжник финишировал вторым в последней гонке в карьере
Российские фигуристы выиграли два золота на Универсиаде
СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь