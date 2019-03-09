Нападающий «Жетысу» стал автором первого гола в сезоне КПЛ-2019
Футболист «Жетысу» Абылайхан Махамбетов стал автором первого гола в сезоне 2019 года в казахстанской
Футболист «Жетысу» Абылайхан Махамбетов стал автором первого гола в сезоне 2019 года в казахстанской
Форвард отличился на девятой минуте домашнего матча с «Окжетпесом» в рамках первого тура.
Вскоре на 23-й и 30-й минутах преимущество талдыкорганского клуба утроили Никита Наумов и Елжас Алтынбеков.
Отметим, что первый тур разделен на два дня. 9 марта сыграют «Жетысу» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Шахтер», «Тобол» — «Иртыш». 10-го числа встретятся
«Кайсар» — «Атырау», «Кайрат» — «Тараз», «Астана» — «Актобе».