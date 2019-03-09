«Тоттенхэм» впервые сыграет на новом стадионе в апреле

Дата матча неизвестна. Одна зависит от результатов Кубка Англии, по которым соперником «шпор» может стать либо «Кристал Пэлас», либо «Брайтон». В первом случае игра пройдет 3 апреля, во втором 6 или 7 апреля.

Перед первой официальной встречей новая арена сначала примет два тестовых мероприятия: матч между «Тоттенхэмом» и «Саутгемптоном» в лиге для 18-летних игроков, а также игра легенд клуба (30 марта).