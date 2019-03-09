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17:40 (мск), источник: Газета.Ру

«Тоттенхэм» впервые сыграет на новом стадионе в апреле

«Тоттенхэм» впервые выйдет на поле нового стадиона на первой неделе апреля, сообщает «Би-би-си».

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Источник: Reuters

Дата матча неизвестна. Одна зависит от результатов Кубка Англии, по которым соперником «шпор» может стать либо «Кристал Пэлас», либо «Брайтон». В первом случае игра пройдет 3 апреля, во втором 6 или 7 апреля.

Перед первой официальной встречей новая арена сначала примет два тестовых мероприятия: матч между «Тоттенхэмом» и «Саутгемптоном» в лиге для 18-летних игроков, а также игра легенд клуба (30 марта).

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