«Жетысу» разгромил новичка КПЛ в первом матче сезона с шестью голами и удалением
Талдыкорганский «Жетысу» одержал победу над кокшетауским «Окжетпесом» в матче первого тура казахстанской
Талдыкорганский «Жетысу» одержал победу над кокшетауским «Окжетпесом» в матче первого тура казахстанской
Встреча команд прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
Начало разгрому положил Аблайхан Махамбетов (9-я минута), ставший автором первого гола в КПЛ-2019. На 23-й минуте Никита Наумов удвоил преимущество команды, а спустя семь минут отличился Елжас Алтынбеков (30-я).
«Окжетпес» смог размочить счет только во втором тайме. На 55-й минуте забил Жасулан Молдакараев (55-я).
Спустя пять минут «Окжетпес» остался в меньшинстве — с поля был удален защитник Владислав Касминин.
«Жетысу» сумел воспользоваться численным преимуществом и забил еще дважды. Сначала отличился Ненад Адамович (79-я), а затем Айбар Жаксылыков (86-я).