Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес0
Эйбар0
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов4
Енисей0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леганес
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Уэска
Все события
Фоторепортажи
1715 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было
10Состав сборной России на юношеском ЧМ по фигурному катанию
15:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» разгромил новичка КПЛ в первом матче сезона с шестью голами и удалением

Талдыкорганский «Жетысу» одержал победу над кокшетауским «Окжетпесом» в матче первого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча команд прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Читайте также
Нападающий «Жетысу» стал автором первого гола в сезоне КПЛ-2019

Начало разгрому положил Аблайхан Махамбетов (9-я минута), ставший автором первого гола в КПЛ-2019. На 23-й минуте Никита Наумов удвоил преимущество команды, а спустя семь минут отличился Елжас Алтынбеков (30-я).

«Окжетпес» смог размочить счет только во втором тайме. На 55-й минуте забил Жасулан Молдакараев (55-я).

Спустя пять минут «Окжетпес» остался в меньшинстве — с поля был удален защитник Владислав Касминин.

«Жетысу» сумел воспользоваться численным преимуществом и забил еще дважды. Сначала отличился Ненад Адамович (79-я), а затем Айбар Жаксылыков (86-я).

Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Появилась информация о первом сопернике Головкина на DAZN
Война учениц Тутберидзе: кто был сильнее в короткой программе
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
Российский лыжник финишировал вторым в последней гонке в карьере
Российские фигуристы выиграли два золота на Универсиаде
СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь