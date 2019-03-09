«Жетысу» разгромил новичка КПЛ в первом матче сезона с шестью голами и удалением

Встреча команд прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Начало разгрому положил Аблайхан Махамбетов (9-я минута), ставший автором первого гола в КПЛ-2019. На 23-й минуте Никита Наумов удвоил преимущество команды, а спустя семь минут отличился Елжас Алтынбеков (30-я).

«Окжетпес» смог размочить счет только во втором тайме. На 55-й минуте забил Жасулан Молдакараев (55-я).

Спустя пять минут «Окжетпес» остался в меньшинстве — с поля был удален защитник Владислав Касминин.