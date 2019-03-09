«Ордабасы» открыл сезон в КПЛ-2019 разгромом над «Шахтером»
Шымкентский «Ордабасы» нанес размгроное поражение карагандинскому «Шахтеру» в первом туре казахстанской
Шымкентский «Ордабасы» нанес размгроное поражение карагандинскому «Шахтеру» в первом туре казахстанской
Матч, прошедший в Шымкенте, закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Причем все голы были забиты во втором тайме.
В составе «Ордабасы» дубль оформил Жоао Пауло Да Силва (71-я и 83-я минуты), еще один мяч забил Май Сифиве Махлангу (79-я).