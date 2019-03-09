Бывший защитник «Анжи» Тетрашвили подписал контракт с «Гомелем»

Защитник подписал контракт сроком на один год.

Тетрашвили выступал за «Анжи» в 2017—2018 годах и провел в общей сложности 38 матчей в чемпионате России. До «Анжи» 30-летний защитник играл за владикавказский «Автодор», пятигорский «Машук-КМВ», владивостокский «Луч-Энергию» и «Тосно».