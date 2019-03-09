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16:42 (мск), источник: Р-Спорт

Бывший защитник «Анжи» Тетрашвили подписал контракт с «Гомелем»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Гурам Тетрашвили стал игроком «Гомеля», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

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Защитник подписал контракт сроком на один год.

Тетрашвили выступал за «Анжи» в 2017—2018 годах и провел в общей сложности 38 матчей в чемпионате России. До «Анжи» 30-летний защитник играл за владикавказский «Автодор», пятигорский «Машук-КМВ», владивостокский «Луч-Энергию» и «Тосно».

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