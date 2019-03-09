Дубль Нургалиева помог «Тоболу» разгромить «Иртыш» на старте сезона КПЛ-2019
Костанайский «Тобол» разгромил павлодарский «Иртыш» в первом туре казахстанской
Костанайский «Тобол» разгромил павлодарский «Иртыш» в первом туре казахстанской
Матч, прошедший в Костанае, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил Азат Нургалиев (17-я и 35-я минуты), еще один мяч забил Бауыржан Турысбек (80-я).
Ранее в других матчах тура «Ордабасы» дома разгромил «Шахтер» со счетом 3:0, а «Жетысу» на родном поле обыграл «Окжетпес» — 5:1.