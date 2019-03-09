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17:25 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ сыграл вничью c «Ислочью» в первом матче ¼ финала Кубка Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфинальные матчи проходят сегодня в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Чемпион и финалист прошлого кубкового турнира борисовский БАТЭ принимал на своей арене «Ислочь» и поначалу был вынужден действовать от обороны из-за активной игры гостей. Постепенно хозяева взяли инициативу в свои руки, и на 35-й минуте новобранец БАТЭ исландский полузащитник Виллюм Виллюмссон забил свой первый гол в составе команды.

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Ответ не замедлил себя ждать — уже через минуту ошибкой борисовской обороны воспользовался новичок «Ислочи» экс-форвард минского «Динамо» Александр Макась — 1:1. После перерыва борисовчане создали несколько голевых моментов у ворот Егора Хаткевича, но не смогли забить победный мяч. Ответная встреча за выход в полуфинал состоится 14 марта.

Футболисты «Витебска» сегодня сыграют у себя дома с представителем первой лиги национального первенства гомельским «Локомотивом».

Еще две первые встречи ¼ финала состоятся в воскресенье, 10 марта: «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск).

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