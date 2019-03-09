БАТЭ сыграл вничью c «Ислочью» в первом матче ¼ финала Кубка Беларуси

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Чемпион и финалист прошлого кубкового турнира борисовский БАТЭ принимал на своей арене «Ислочь» и поначалу был вынужден действовать от обороны из-за активной игры гостей. Постепенно хозяева взяли инициативу в свои руки, и на 35-й минуте новобранец БАТЭ исландский полузащитник Виллюм Виллюмссон забил свой первый гол в составе команды.

Ответ не замедлил себя ждать — уже через минуту ошибкой борисовской обороны воспользовался новичок «Ислочи» экс-форвард минского «Динамо» Александр Макась — 1:1. После перерыва борисовчане создали несколько голевых моментов у ворот Егора Хаткевича, но не смогли забить победный мяч. Ответная встреча за выход в полуфинал состоится 14 марта.

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