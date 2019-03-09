БАТЭ сыграл вничью c «Ислочью» в первом матче ¼ финала Кубка Беларуси
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфинальные матчи проходят сегодня в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфинальные матчи проходят сегодня в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпион и финалист прошлого кубкового турнира борисовский БАТЭ принимал на своей арене «Ислочь» и поначалу был вынужден действовать от обороны
Ответ не замедлил себя ждать — уже через минуту ошибкой борисовской обороны воспользовался новичок «Ислочи»
Футболисты «Витебска» сегодня сыграют у себя дома с представителем первой лиги национального первенства гомельским «Локомотивом».
Еще две первые встречи ¼ финала состоятся в воскресенье, 10 марта: «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск).