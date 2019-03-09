«Брайтон» обыграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Брайтона» обыграли «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Брайтона» обыграли «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая на поле «Кристал Пэлас», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Брайтона», у которого голы забили Гленн Маррей (19-я минута) и Антони Нокар (74). У хозяев отличился Лука Миливоевич (50, пенальти).
|Рой Ходжсон
|Крис Хьютон
|Лука Миливоевич
|50′
|Гленн Маррей(Льюис Данк)
|19′
|Антони Кноккарт(Дэйл Стивенс)
|74′
|31
|Висенте Гуаита
|1
|Мэтью Райан
90+2′
|3
|Патрик ван Анхолт
|4
|Шейн Даффи
|5
|Джеймс Томкинс
|5
|Льюис Данк
|6
|Скотт Данн
89′
|22
|Мартин Монтойя
24′
|15
|Джеффри Шлупп
|30
|Фернандес Бернарду
90+3′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|6
|Дэйл Стивенс
|4
|Лука Миливоевич
|8
|Ив Биссума
|11
|Вильфрид Заа
|24
|Дэйви Преппер
|23
|Миши Батшуайи
|17
|Гленн Маррей
70′
|18
|Джеймс Макартур
77′
|11
|Антони Кноккарт
1′75′
|7
|Макс Майер
|20
|Солли Марч
|10
|Эндрос Таунсенд
77′
|16
|Алиреза Джаханбахш
90′
|17
|Кристиан Бентеке
|9
|Юрген Локадиа
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)