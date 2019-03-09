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17:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Брайтон» обыграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Брайтона» обыграли «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на поле «Кристал Пэлас», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Брайтона», у которого голы забили Гленн Маррей (19-я минута) и Антони Нокар (74). У хозяев отличился Лука Миливоевич (50, пенальти).

Кристал Пэлас
1:2
Первый тайм: 0:1
Брайтон & Хоув
Футбол, Англия, Тур 309.03.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Selhurst Park
Главные тренеры
Рой ХоджсонКрис Хьютон
Голы
Лука Миливоевич50′
Гленн Маррей(Льюис Данк)19′
Антони Кноккарт(Дэйл Стивенс)74′
Составы команд
31Висенте Гуаита
1Мэтью Райан
90+2′
3Патрик ван Анхолт
4Шейн Даффи
5Джеймс Томкинс
5Льюис Данк
6Скотт Данн
89′
22Мартин Монтойя
24′
15Джеффри Шлупп
30Фернандес Бернарду
90+3′
29Аарон Ван-Биссака
6Дэйл Стивенс
4Лука Миливоевич
8Ив Биссума
11Вильфрид Заа
24Дэйви Преппер
23Миши Батшуайи
17Гленн Маррей
70′
18Джеймс Макартур
77′
11Антони Кноккарт
1′75′
7Макс Майер
20Солли Марч
10Эндрос Таунсенд
77′
16Алиреза Джаханбахш
90′
17Кристиан Бентеке
9Юрген Локадиа
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)4
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые0
8Фолы18
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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