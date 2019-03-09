«Брайтон» обыграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии

Встреча, прошедшая на поле «Кристал Пэлас», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Брайтона», у которого голы забили Гленн Маррей (19-я минута) и Антони Нокар (74). У хозяев отличился Лука Миливоевич (50, пенальти).