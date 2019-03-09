Футболисты «Витебска» одолели «Локомотив» в игре ¼ финала Кубка Беларуси
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» одолели гомельский «Локомотив» в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» одолели гомельский «Локомотив» в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На протяжении всей встречи с представителем первой лиги национального первенства гомельским «Локомотивом» хозяева имели преимущество, но лишь за 3 минуты до финального свистка сумели добиться успеха благодаря голу Антона Матвеенко — 1:0. Ответный матч состоится 16 марта в Гомеле.
Ранее чемпион и финалист прошлого кубкового турнира борисовский БАТЭ принимал на своей арене гостей из «Ислочи» (Минский район) и завершил поединок вничью — 1:1. Ответная встреча за выход в полуфинал состоится 14 марта на поле ФК «Минск».
Еще два матча первых матча ¼ финала пройдут в воскресенье, 10 марта: «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск).