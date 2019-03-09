Солари на 80 минут опоздал на предматчевую пресс-конференцию

Говоря о планах на следующий сезон, Солари заявил: «Я не могу отвечать на гипотетический вопрос».

«Реал» во вторник в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проиграл амстердамскому «Аяксу» со счетом 1:4 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. В таблице чемпионата Испании столичная команда отстает от лидирующей «Барселоны» на 12 очков. В воскресенье «Реал» сыграет на выезде с «Вальядолидом».