Солари на 80 минут опоздал на предматчевую пресс-конференцию
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Сантьяго Солари пришел на
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Сантьяго Солари пришел на
«Я приношу извинения, иногда подобное происходит, необходимо было уладить некоторые вопросы в раздевалке», — приводит As слова Солари.
По данным СМИ, до конца сезона «Королевский клуб» возглавит португальский специалист Жозе Моуринью.
Говоря о планах на следующий сезон, Солари заявил: «Я не могу отвечать на гипотетический вопрос».
«Реал» во вторник в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проиграл амстердамскому «Аяксу» со счетом 1:4 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. В таблице чемпионата Испании столичная команда отстает от лидирующей «Барселоны» на 12 очков. В воскресенье «Реал» сыграет на выезде с «Вальядолидом».