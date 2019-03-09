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19:23 (мск), источник: Р-Спорт

Солари на 80 минут опоздал на предматчевую пресс-конференцию

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Сантьяго Солари пришел на пресс-конференцию перед матчем чемпионата Испании с «Вальядолидом» с 80-минутным опозданием, сообщает goal.com.

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Источник: Р-Спорт

«Я приношу извинения, иногда подобное происходит, необходимо было уладить некоторые вопросы в раздевалке», — приводит As слова Солари.

По данным СМИ, до конца сезона «Королевский клуб» возглавит португальский специалист Жозе Моуринью.

Говоря о планах на следующий сезон, Солари заявил: «Я не могу отвечать на гипотетический вопрос».

«Реал» во вторник в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проиграл амстердамскому «Аяксу» со счетом 1:4 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. В таблице чемпионата Испании столичная команда отстает от лидирующей «Барселоны» на 12 очков. В воскресенье «Реал» сыграет на выезде с «Вальядолидом».

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