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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург»

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали защитник Йозуа Киммих, хавбек Хамес Родригес, а также нападающие Серж Гнабри, Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль.

Победная серия мюнхенской команды в чемпионате Германии достигла пяти игр. «Вольфсбург» потерпел первое поражение в последних шести матчах.

«Бавария», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Нико Ковача обошла дортмундскую «Боруссию» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Вольфсбург» (39) занимает седьмое место.

В другом матче 25-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» на домашнем стадионе обыграл берлинскую «Герту» со счётом 2:1.

Бавария
6:0
Первый тайм: 2:0
Вольфсбург
Футбол, Германия, Тур 259.03.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Allianz-Arena
Главные тренеры
Нико КовачБруно Лаббадиа
Голы
Серж Гнабри34′
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)37′
Хамес Родригес(Тиагу Алькантара)52′
Томас Мюллер(Франк Рибери)76′
Джошуа Киммих(Франк Рибери)82′
Роберт Левандовски(Франк Рибери)85′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Кун Кастелс
5Матс Хуммельс
2Виллиам
13Рафинья
15Жером Руссийон
17Джером Боатенг
25Джон Брукс
32Джошуа Киммих
31Робин Кнохе
6Тиагу Алькантара
7Йосип Брекало
25Томас Мюллер
23Жозуа Гилавоги
9Роберт Левандовски
9Ваут Вегхорст
8Хави Мартинес
54′
13Янник Герхардт
83′
18Леон Горецка
10Юнус Малли
11Хамес Родригес
74′
27Максимилиан Арнольд
68′
35Ренату Санчеш
37Элвис Реджбецай
86′
22Серж Гнабри
55′
14Адмир Мехмеди
58′
7Франк Рибери
8Ренато Штеффен
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)4
12Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
10Фолы8
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСаша Штегеманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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