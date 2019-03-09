«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург»
В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург».
В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург».
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали защитник Йозуа Киммих, хавбек Хамес Родригес, а также нападающие Серж Гнабри, Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль.
Победная серия мюнхенской команды в чемпионате Германии достигла пяти игр. «Вольфсбург» потерпел первое поражение в последних шести матчах.
«Бавария», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Нико Ковача обошла дортмундскую «Боруссию» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Вольфсбург» (39) занимает седьмое место.
В другом матче 25-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» на домашнем стадионе обыграл берлинскую «Герту» со счётом 2:1.
|Нико Ковач
|Бруно Лаббадиа
|Серж Гнабри
|34′
|Роберт Левандовски(Серж Гнабри)
|37′
|Хамес Родригес(Тиагу Алькантара)
|52′
|Томас Мюллер(Франк Рибери)
|76′
|Джошуа Киммих(Франк Рибери)
|82′
|Роберт Левандовски(Франк Рибери)
|85′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Кун Кастелс
|5
|Матс Хуммельс
|2
|Виллиам
|13
|Рафинья
|15
|Жером Руссийон
|17
|Джером Боатенг
|25
|Джон Брукс
|32
|Джошуа Киммих
|31
|Робин Кнохе
|6
|Тиагу Алькантара
|7
|Йосип Брекало
|25
|Томас Мюллер
|23
|Жозуа Гилавоги
|9
|Роберт Левандовски
|9
|Ваут Вегхорст
|8
|Хави Мартинес
54′
|13
|Янник Герхардт
83′
|18
|Леон Горецка
|10
|Юнус Малли
|11
|Хамес Родригес
74′
|27
|Максимилиан Арнольд
68′
|35
|Ренату Санчеш
|37
|Элвис Реджбецай
86′
|22
|Серж Гнабри
55′
|14
|Адмир Мехмеди
58′
|7
|Франк Рибери
|8
|Ренато Штеффен
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|4
|12
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Саша Штегеманн(Германия)