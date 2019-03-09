Рамос решит все проблемы «Реала»?

Источник: Спорт-Экспресс

После сенсационного вылета «Реала» из Лиги чемпионов и провала во всех национальных турнирах, Серхио Рамос решил, что пора взять ситуацию под свой контроль. Что уже успел защитник?

Поспорил с Флорентино Пересом

Рамос был очень расстроен после поражения от «Аякса» (1:4). Но это не помешало ему противостоять президенту клуба, который специально спустился в раздевалку и устроил разнос футболистам, обвинив их в нежелании нормально играть и серьезно относиться к делу.

Как сообщили в программе El Partidazo на радио Cadena Cope, Пересу в числе прочего не понравилось, что игроки отдыхали после поражения от «Жироны» (1:2). Тогда слово взял Рамос и раскритиковал президента за неудачное планирование состава во время трансферного окна. По информации Marca, капитан, в частности, просил Переса приобрести топового форварда на замену ушедшему Криштиану Роналду.

Впрочем, через сутки Рамос остыл и сам связался с Пересом, чтобы сгладить конфликт. В ближайшее время они встретятся и обсудят ситуацию, чтобы не накалять атмосферу в команде.

Отверг кандидатуру Конте

Влияние Рамоса так сильно, что дает ему возможность высказываться о кандидатах на должность нового тренера «Реала». Он может как поддержать специалиста, так и забраковать его. Летом, после ухода Зинедина Зидана, капитан был первым, кто предложил Пересу вариант с Хуленом Лопетеги, сообщает Marca. Чуть позже, когда у баска начались проблемы, Серхио говорил, что увольнять тренера рано. Когда же отставка все же случилась, защитник подставил под сомнение кандидатуру Антонио Конте — это имя звучало чаще остальных — и аргументировал тем, что жесткая рука не всегда идеально подходит при управлении такой командой, как «Реал». Клуб также знает, что Рамос не поддерживает идею возвращения Жозе Моуринью. И даже рассмотрит вариант с уходом, если португалец снова подпишет контракт с Мадридом.

Устроил собрание команды

Еще один поступок, который говорит о лидерстве и влиянии Рамоса в эти непростые времена, — собрание команды без главного тренера. Согласно Cadena Cope, в четверг капитан пообщался с футболистами на базе клуба прямо перед тренировкой. При разговоре не присутствовал ни один член тренерского штаба «Реала». Рамос хотел донести простое и четкое сообщение: нужно бороться, чтобы достойно завершить сезон, попробовать занять второе место, а не просто бесцельно играть в последних 12 матчах. Также капитан просил проявить уважение и профессионализм по отношению к тренерскому штабу. Для игроков, которые не слишком часто выходят на поле, у Серхио также нашлись слова: «Поднажмите. Если садитесь в эту лодку, то помогите или можете просто уйти».

Отправится в Вальядолид, несмотря на дисквалификацию

Рамос не сможет сыграть в матче чемпионата против «Вальядолида» 10 марта из-за перебора желтых карточек. Но будет рядом с одноклубниками, чтобы поддержать их и помочь создать правильную атмосферу в раздевалке. В составе делегации отправится и Флорентино Перес. Вероятно, именно во время выездного матча Рамос и президент клуба попробуют решить разногласия, возникшие после игры с «Аяксом».

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