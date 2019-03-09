Рамос решит все проблемы «Реала»?
Капитан «Королевского клуба» взял на себя роль кризисного менеджера и, кажется, пытается снова сделать команду великой.
Капитан «Королевского клуба» взял на себя роль кризисного менеджера и, кажется, пытается снова сделать команду великой.
После сенсационного вылета «Реала» из Лиги чемпионов и провала во всех национальных турнирах, Серхио Рамос решил, что пора взять ситуацию под свой контроль. Что уже успел защитник?
Рамос был очень расстроен после поражения от «Аякса» (1:4). Но это не помешало ему противостоять президенту клуба, который специально спустился в раздевалку и устроил разнос футболистам, обвинив их в нежелании нормально играть и серьезно относиться к делу.
Как сообщили в программе El Partidazo на радио Cadena Cope, Пересу в числе прочего не понравилось, что игроки отдыхали после поражения от «Жироны» (1:2). Тогда слово взял Рамос и раскритиковал президента за неудачное планирование состава во время трансферного окна. По информации Marca, капитан, в частности, просил Переса приобрести топового форварда на замену ушедшему Криштиану Роналду.
Впрочем, через сутки Рамос остыл и сам связался с Пересом, чтобы сгладить конфликт. В ближайшее время они встретятся и обсудят ситуацию, чтобы не накалять атмосферу в команде.
Влияние Рамоса так сильно, что дает ему возможность высказываться о кандидатах на должность нового тренера «Реала». Он может как поддержать специалиста, так и забраковать его. Летом, после ухода Зинедина Зидана, капитан был первым, кто предложил Пересу вариант с Хуленом Лопетеги, сообщает Marca. Чуть позже, когда у баска начались проблемы, Серхио говорил, что увольнять тренера рано. Когда же отставка все же случилась, защитник подставил под сомнение кандидатуру Антонио Конте — это имя звучало чаще остальных — и аргументировал тем, что жесткая рука не всегда идеально подходит при управлении такой командой, как «Реал». Клуб также знает, что Рамос не поддерживает идею возвращения Жозе Моуринью. И даже рассмотрит вариант с уходом, если португалец снова подпишет контракт с Мадридом.
Еще один поступок, который говорит о лидерстве и влиянии Рамоса в эти непростые времена, — собрание команды без главного тренера. Согласно Cadena Cope, в четверг капитан пообщался с футболистами на базе клуба прямо перед тренировкой. При разговоре не присутствовал ни один член тренерского штаба «Реала». Рамос хотел донести простое и четкое сообщение: нужно бороться, чтобы достойно завершить сезон, попробовать занять второе место, а не просто бесцельно играть в последних 12 матчах. Также капитан просил проявить уважение и профессионализм по отношению к тренерскому штабу. Для игроков, которые не слишком часто выходят на поле, у Серхио также нашлись слова: «Поднажмите. Если садитесь в эту лодку, то помогите или можете просто уйти».
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