«Тоттенхэм» потерял очки в четвёртом матче АПЛ подряд, проиграв «Саутгемптону»
В матче 30-го тура английской
В матче 30-го тура английской
Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отличившийся на 26-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял защитник «Саутгемптона» Янн Валери. Победу «святым» принёс хавбек Джеймс
«Тоттенхэм» потерял очки в четвёртом матче чемпионата Англии подряд. Ранее лондонская команда сыграла вничью и потерпела два поражения. Для «Саутгемптона» эта победа стала второй в последних пяти встречах.
Другие результаты матчей 30-го тура
«Кардифф Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:0.
«Хаддерсфилд Таун» — «Борнмут» — 0:2.
«Лестер Сити» — «Фулхэм» — 3:1.
|Ральф Хазенхюттль
|Маурисио Покеттино
|Ян Валери(Стюарт Армстронг)
|76′
|Харри Кейн(Деле Алли)
|26′
|Джеймс Уорд-Проуз
|81′
|28
|Ангус Ганн
|1
|Юго Ллорис
|3
|Мая Йосида
|5
|Ян Фертонген
|4
|Янник Вестергор
|6
|Давинсон Санчес
|21
|Райан Бертранд
|16
|Кайл Уокер-Питерс
79′
|35
|Ян Беднарек
|15
|Эрик Дайер
|43
|Ян Валери
22′
|17
|Мусса Сиссоко
88′
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|23
|Кристиан Эриксен
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
78′
|10
|Харри Кейн
|22
|Натан Редмонд
88′
|3
|Дэнни Роуз
82′
|14
|Ориоль Ромеу
10′45′
|33
|Бен Дэйвис
|7
|Шейн Лонг
73′
|20
|Деле Алли
82′
|17
|Стюарт Армстронг
|18
|Фернандо Льоренте
|10
|Чарли Остин
45′
|27
|Лукас Моура
72′
|39
|Джошуа Симс
|7
|Сон Хын Мин
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|10
|16
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)