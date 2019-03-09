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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» потерял очки в четвёртом матче АПЛ подряд, проиграв «Саутгемптону»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отличившийся на 26-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял защитник «Саутгемптона» Янн Валери. Победу «святым» принёс хавбек Джеймс Уорд-Праус, отправивший мяч в ворота «шпор» на 81-й минуте.

«Тоттенхэм» потерял очки в четвёртом матче чемпионата Англии подряд. Ранее лондонская команда сыграла вничью и потерпела два поражения. Для «Саутгемптона» эта победа стала второй в последних пяти встречах.

Другие результаты матчей 30-го тура Премьер-лиги.

«Кардифф Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:0.

«Хаддерсфилд Таун» — «Борнмут» — 0:2.

«Лестер Сити» — «Фулхэм» — 3:1.

Саутгемптон
2:1
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 309.03.2019, 18:00 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльМаурисио Покеттино
Голы
Ян Валери(Стюарт Армстронг)76′
Харри Кейн(Деле Алли)26′
Джеймс Уорд-Проуз81′
Составы команд
28Ангус Ганн
1Юго Ллорис
3Мая Йосида
5Ян Фертонген
4Янник Вестергор
6Давинсон Санчес
21Райан Бертранд
16Кайл Уокер-Питерс
79′
35Ян Беднарек
15Эрик Дайер
43Ян Валери
22′
17Мусса Сиссоко
88′
16Джеймс Уорд-Проуз
23Кристиан Эриксен
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
78′
10Харри Кейн
22Натан Редмонд
88′
3Дэнни Роуз
82′
14Ориоль Ромеу
10′45′
33Бен Дэйвис
7Шейн Лонг
73′
20Деле Алли
82′
17Стюарт Армстронг
18Фернандо Льоренте
10Чарли Остин
45′
27Лукас Моура
72′
39Джошуа Симс
7Сон Хын Мин
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)16
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
1Угловые10
16Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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