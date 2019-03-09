«Атлетико» одержал четвёртую победу подряд в Примере, обыграв «Леганес»
В матче 27-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Леганес».
В матче 27-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Леганес».
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал полузащитник Сауль, отличившийся на 50-й минуте после того, как вратарь соперника отразил пенальти в его исполнении.
Победная серия мадридской команды в чемпионате Испании достигла четырёх игр. «Леганес» потерпел первое поражение в последних трёх матчах.
«Атлетико», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (33) — 13-е.
В следующем туре испанского первенства «матрасники» в Бильбао сыграют с местным «Атлетиком», а «Леганес» на своём поле примет «Жирону». Обе встречи состоятся 16 марта.
|Диего Симеоне
|Маурисио Пеллегрино
|Ньигес Сауль
|50′
|Ньигес Сауль
|50′
|13
|Ян Облак
|29
|Андрей Лунин
|4
|Сантьяго Ариас
|4
|Диего Рейес
|15
|Стефан Савич
|14
|Василий Кравец
|24
|Хосе Хименес
14′
|15
|Родриго Тарин
|5
|Томас Партей
|24
|Кеннет Омеруо
|14
|Родриго Эрнандес
|21
|дель Мармоль Рубен Перес
65′
|10
|Анхель Корреа
|23
|Микель Весга
|23
|Виктор Мачин Перес Витоло
|26
|Юссеф Эн-Несири
|33
|Андрес Солано
45′
|12
|Аллан Ньом
76′
|8
|Ньигес Сауль
|16
|Хосе Арнаис
|7
|Антуан Гризманн
45′
|17
|Хавьер Эрасо
71′
|11
|Тома Лемар
53′
|9
|Гвидо Каррильо
|9
|Никола Калинич
73′
|25
|Мартин Брэйтуэйт
15′71′
|20
|Хуанфран
|10
|Набиль Эль-Жар
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)