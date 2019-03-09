Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц0
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона0
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Парма0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Уэска
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур2
Лион2
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд0
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед3
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария6
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д3
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург2
Герта1
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА3
Рубин0
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас1
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес1
Эйбар1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов4
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
10.03
Луч
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
12Самые красивые спортсменки Универсиады
1715 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было
20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» одержал четвёртую победу подряд в Примере, обыграв «Леганес»

В матче 27-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Леганес».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник Сауль, отличившийся на 50-й минуте после того, как вратарь соперника отразил пенальти в его исполнении.

Победная серия мадридской команды в чемпионате Испании достигла четырёх игр. «Леганес» потерпел первое поражение в последних трёх матчах.

«Атлетико», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (33) — 13-е.

В следующем туре испанского первенства «матрасники» в Бильбао сыграют с местным «Атлетиком», а «Леганес» на своём поле примет «Жирону». Обе встречи состоятся 16 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Атлетико
1:0
Первый тайм: 0:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 279.03.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеМаурисио Пеллегрино
Голы
Ньигес Сауль50′
Нереализованные пенальти
Ньигес Сауль50′
Составы команд
13Ян Облак
29Андрей Лунин
4Сантьяго Ариас
4Диего Рейес
15Стефан Савич
14Василий Кравец
24Хосе Хименес
14′
15Родриго Тарин
5Томас Партей
24Кеннет Омеруо
14Родриго Эрнандес
21дель Мармоль Рубен Перес
65′
10Анхель Корреа
23Микель Весга
23Виктор Мачин Перес Витоло
26Юссеф Эн-Несири
33Андрес Солано
45′
12Аллан Ньом
76′
8Ньигес Сауль
16Хосе Арнаис
7Антуан Гризманн
45′
17Хавьер Эрасо
71′
11Тома Лемар
53′
9Гвидо Каррильо
9Никола Калинич
73′
25Мартин Брэйтуэйт
15′71′
20Хуанфран
10Набиль Эль-Жар
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)3
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
9Фолы7
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Леганес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная подруга российского футболиста восхитила своей фигурой!
Первые голы Нисимуры и Бийола. Такой ЦСКА нужен Гончаренко
Российские хоккеисты сыграют с Канадой в полуфинале Универсиады
«Удержаться будет тяжело»: почему не верят в Большунова
Логинов рвет Фуркада, теперь это реальность. У России серебро ЧМ
СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь