«Лион» потерял очки в матче чемпионата Франции со «Страсбуром»
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Лиона» сыграли вничью со «Страсбуром» в матче 28-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Лиона» сыграли вничью со «Страсбуром» в матче 28-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая на поле «Страсбура», завершилась со счетом 2:2. Дубль в составе гостей оформил Мусса Дембеле (3-я и 51-я минуты), забивший свой второй гол с пенальти. Хозяева отыгрались благодаря двум точным ударам Людовика Ажорка (69, 70).
«Лион» набрал 50 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице, «Страсбур» (38) — 9-й.
|Тьерри Лоре
|Брюно Женезьо
|Людовик Айорк
|69′
|Мусса Дембеле
|3′
|Людовик Айорк
|70′
|Мусса Дембеле
|51′
|1
|Мац Селс
|1
|Антони Лопеш
|4
|Пабло Мартинес
80′
|5
|Джейсон Денайер
|5
|Ламин Коне
|22
|Ферлан Менди
|13
|Стефан Митрович
|23
|Кенни Тете
|19
|Антони Каси
|8
|Уссем Ауар
|27
|Кенни Лала
|29
|Люка Тузар
90+1′
|14
|Саньин Прцич
|7
|Мартен Террье
|22
|Юссуф Фофана
|9
|Мусса Дембеле
|26
|Адриен Томассон
88′
|6
|Антониу Марселу
17′
|17
|Антони Гонсалвеш
|14
|Лео Дюбуа
|25
|Людовик Айорк
72′
|24
|Папе Шейх Диоп
76′
|20
|Кевин Зохи
|18
|Набиль Фекир
|29
|Нуну Да Кошта
61′
|27
|Максвел Гнали Корне
8′83′
|12
|Лебо Мотиба
|10
|Бертран Траоре
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|21
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Жером Мигельгорри(Франция)