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21:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Лион» потерял очки в матче чемпионата Франции со «Страсбуром»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Лиона» сыграли вничью со «Страсбуром» в матче 28-го тура чемпионата Франции.

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Встреча, прошедшая на поле «Страсбура», завершилась со счетом 2:2. Дубль в составе гостей оформил Мусса Дембеле (3-я и 51-я минуты), забивший свой второй гол с пенальти. Хозяева отыгрались благодаря двум точным ударам Людовика Ажорка (69, 70).

«Лион» набрал 50 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице, «Страсбур» (38) — 9-й.

Страсбур
2:2
Первый тайм: 0:1
Лион
Футбол, Франция, Тур 289.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)La Meinau
Главные тренеры
Тьерри ЛореБрюно Женезьо
Голы
Людовик Айорк69′
Мусса Дембеле3′
Людовик Айорк70′
Мусса Дембеле51′
Составы команд
1Мац Селс
1Антони Лопеш
4Пабло Мартинес
80′
5Джейсон Денайер
5Ламин Коне
22Ферлан Менди
13Стефан Митрович
23Кенни Тете
19Антони Каси
8Уссем Ауар
27Кенни Лала
29Люка Тузар
90+1′
14Саньин Прцич
7Мартен Террье
22Юссуф Фофана
9Мусса Дембеле
26Адриен Томассон
88′
6Антониу Марселу
17′
17Антони Гонсалвеш
14Лео Дюбуа
25Людовик Айорк
72′
24Папе Шейх Диоп
76′
20Кевин Зохи
18Набиль Фекир
29Нуну Да Кошта
61′
27Максвел Гнали Корне
8′83′
12Лебо Мотиба
10Бертран Траоре
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)21
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
17Фолы12
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяЖером Мигельгорри(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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