«Лион» потерял очки в матче чемпионата Франции со «Страсбуром»

Встреча, прошедшая на поле «Страсбура», завершилась со счетом 2:2. Дубль в составе гостей оформил Мусса Дембеле (3-я и 51-я минуты), забивший свой второй гол с пенальти. Хозяева отыгрались благодаря двум точным ударам Людовика Ажорка (69, 70).