Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе1
Уэска1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кьево1
Милан2
Футбол. Зарубежный
9.03
Амьен2
Ним1
Футбол. Зарубежный
9.03
Дижон1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
9.03
Монако1
Бордо1
Футбол. Зарубежный
9.03
Манчестер Сити3
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
9.03
Майнц0
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
9.03
Барселона3
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
9.03
Парма1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
9.03
Страсбур2
Лион2
Футбол. Зарубежный
9.03
Атлетико1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
9.03
Кардифф Сити2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
9.03
Хаддерсфилд0
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
9.03
Лестер3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
9.03
Ньюкасл Юнайтед3
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
9.03
Саутгемптон2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
9.03
Бавария6
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
9.03
Боруссия Д3
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
9.03
РБ Лейпциг0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
9.03
Фрайбург2
Герта1
Футбол. Премьер-лига
9.03
ЦСКА3
Рубин0
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
9.03
Кристал Пэлас1
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
9.03
Алавес1
Эйбар1
Футбол. Премьер-лига
9.03
Крылья Советов4
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
24«Спартак» — СКА. Это финиш
7У армейцев новый бомбардир? «Рубин» разгромлен
9 марта, источник: Чемпионат.com

Хет-трик Стерлинга принес «Манчестер Сити» шестую подряд победу в Премьер-лиге

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Уотфорд».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «горожан» все голы забил полузащитник Рахим Стерлинг, оформивший хет-трик. Автором единственного мяча «шершней» стал нападающий Жерар Деулофеу.

Победная серия «Манчестер Сити» в чемпионате Англии достигла шести матчей. Ранее команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), «Челси» (6:0), «Эвертон» (2:0) и «Арсенал» (3:1). Для «Уотфорда» это поражение стало вторым в последних трёх встречах.

«Манчестер Сити», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Уотфорд» (43) занимает восьмое место.

Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 0:0
Уотфорд
Футбол, Англия, Тур 309.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаХави Грасия
Голы
Рахим Стерлинг46′
Жерар Деулофеу(Трой Дини)66′
Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)50′
Рахим Стерлинг(Давид Сильва)59′
Составы команд
31Эдерсон
26Бен Фостер
2Кайл Уокер
6′
2Дарил Янмат
4Венсан Компани
11Адам Масина
30Николас Отаменди
27Кристиан Кабаселе
8Илкай Гюндоган
8Том Клеверли
18′
21Давид Сильва
16Абдулай Дукуре
35Александр Зинченко
29Этьенн Капуэ
20Бернарду Силва
18Андре Грэй
7Рахим Стерлинг
64′
3Мигель Бритос
82′
19Лерой Сане
15Крейг Каткарт
10Серхио Агуэро
80′
21Кико Фемения
66′
33Габриэл Жезус
7Жерар Деулофеу
26Рияд Махрез
90′
10Айзек Саксесс
66′
47Фил Фоден
9Трой Дини
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)2
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
11Фолы7
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уотфорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная подруга российского футболиста восхитила своей фигурой!
Первые голы Нисимуры и Бийола. Такой ЦСКА нужен Гончаренко
Источник: Гвардьола опроверг слухи о переходе в «Ювентус»
Трусова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
Логинов рвет Фуркада, теперь это реальность. У России серебро ЧМ
Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании
«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь