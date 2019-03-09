Хет-трик Стерлинга принес «Манчестер Сити» шестую подряд победу в Премьер-лиге
В матче 30-го тура английской
В матче 30-го тура английской
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «горожан» все голы забил полузащитник Рахим Стерлинг, оформивший
Победная серия «Манчестер Сити» в чемпионате Англии достигла шести матчей. Ранее команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), «Челси» (6:0), «Эвертон» (2:0) и «Арсенал» (3:1). Для «Уотфорда» это поражение стало вторым в последних трёх встречах.
«Манчестер Сити», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу
|Хосеп Гвардьола
|Хави Грасия
|Рахим Стерлинг
|46′
|Жерар Деулофеу(Трой Дини)
|66′
|Рахим Стерлинг(Рияд Махрез)
|50′
|Рахим Стерлинг(Давид Сильва)
|59′
|31
|Эдерсон
|26
|Бен Фостер
|2
|Кайл Уокер
6′
|2
|Дарил Янмат
|4
|Венсан Компани
|11
|Адам Масина
|30
|Николас Отаменди
|27
|Кристиан Кабаселе
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Том Клеверли
18′
|21
|Давид Сильва
|16
|Абдулай Дукуре
|35
|Александр Зинченко
|29
|Этьенн Капуэ
|20
|Бернарду Силва
|18
|Андре Грэй
|7
|Рахим Стерлинг
64′
|3
|Мигель Бритос
82′
|19
|Лерой Сане
|15
|Крейг Каткарт
|10
|Серхио Агуэро
80′
|21
|Кико Фемения
66′
|33
|Габриэл Жезус
|7
|Жерар Деулофеу
|26
|Рияд Махрез
90′
|10
|Айзек Саксесс
66′
|47
|Фил Фоден
|9
|Трой Дини
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|2
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)