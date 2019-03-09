Хет-трик Стерлинга принес «Манчестер Сити» шестую подряд победу в Премьер-лиге

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Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «горожан» все голы забил полузащитник Рахим Стерлинг, оформивший хет-трик. Автором единственного мяча «шершней» стал нападающий Жерар Деулофеу.

Победная серия «Манчестер Сити» в чемпионате Англии достигла шести матчей. Ранее команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), «Челси» (6:0), «Эвертон» (2:0) и «Арсенал» (3:1). Для «Уотфорда» это поражение стало вторым в последних трёх встречах.