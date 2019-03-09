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9 марта, источник: Р-Спорт

Месси принес «Барселоне» победу над «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» одержали волевую победу над «Райо Вальекано» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на поле «Барселоны», завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Жерар Пике (38-я минута), Лионель Месси (51, пенальти) и Луис Суарес (82). У «Райо Вальекано» отличился Рауль де Томас (24).

Месси провел свой 443-й матч за «Барселону» в Ла Лиге и вышел на 2-е место по этому показателю среди игроков клуба, обойдя Андреса Иньесту (442) и уступая лишь Хави (505).

«Барселона» лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, на 7 очков опережая идущий вторым «Атлетико». «Райо Вальекано» — 19-й.

Барселона
3:1
Первый тайм: 1:1
Райо Вальекано
Футбол, Испания, Тур 279.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеМичел
Голы
Жерар Пике(Лионель Месси)38′
Гомес Рауль де Томас(Ривера Альваро Гарсия)24′
Лионель Месси51′
Луис Суарес(Иван Ракитич)82′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Столе Димитриевски
2Нелсон Семеду
17Луис Адвинкула
18Жорди Альба
7Алекс Морено
3Жерар Пике
20Эмилиано Веласкес
68′
23Самюэль Юмтити
23Алехандро Гальвес
22Артуро Видаль
14Тиагу Мануэл Бебе
9Луис Суарес
12Жаннелли Имбула
89′
10Лионель Месси
27Санти Комесанья
8Артур
45′
9Гомес Рауль де Томас
11Усман Дембеле
16Хорди Амат
64′
5Серхио Бускетс
79′85′
22Хосе Посо
14Филипе Силва Малком
18Ривера Альваро Гарсия
80′
7Филиппе Коутинью
80′
11Адриан Эмбарба
4Иван Ракитич
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)8
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые4
12Фолы17
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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