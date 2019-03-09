Месси принес «Барселоне» победу над «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая на поле «Барселоны», завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Жерар Пике (38-я минута), Лионель Месси (51, пенальти) и Луис Суарес (82). У «Райо Вальекано» отличился Рауль де Томас (24).

Месси провел свой 443-й матч за «Барселону» в Ла Лиге и вышел на 2-е место по этому показателю среди игроков клуба, обойдя Андреса Иньесту (442) и уступая лишь Хави (505).