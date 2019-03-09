Месси принес «Барселоне» победу над «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» одержали волевую победу над «Райо Вальекано» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» одержали волевую победу над «Райо Вальекано» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на поле «Барселоны», завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Жерар Пике (38-я минута), Лионель Месси (51, пенальти) и Луис Суарес (82). У «Райо Вальекано» отличился Рауль де Томас (24).
«Барселона» лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, на 7 очков опережая идущий вторым «Атлетико». «Райо Вальекано» — 19-й.
|Эрнесто Вальверде
|Мичел
|Жерар Пике(Лионель Месси)
|38′
|Гомес Рауль де Томас(Ривера Альваро Гарсия)
|24′
|Лионель Месси
|51′
|Луис Суарес(Иван Ракитич)
|82′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Столе Димитриевски
|2
|Нелсон Семеду
|17
|Луис Адвинкула
|18
|Жорди Альба
|7
|Алекс Морено
|3
|Жерар Пике
|20
|Эмилиано Веласкес
68′
|23
|Самюэль Юмтити
|23
|Алехандро Гальвес
|22
|Артуро Видаль
|14
|Тиагу Мануэл Бебе
|9
|Луис Суарес
|12
|Жаннелли Имбула
89′
|10
|Лионель Месси
|27
|Санти Комесанья
|8
|Артур
45′
|9
|Гомес Рауль де Томас
|11
|Усман Дембеле
|16
|Хорди Амат
64′
|5
|Серхио Бускетс
79′85′
|22
|Хосе Посо
|14
|Филипе Силва Малком
|18
|Ривера Альваро Гарсия
80′
|7
|Филиппе Коутинью
80′
|11
|Адриан Эмбарба
|4
|Иван Ракитич
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)