Волевая победа «Барселоны». «Райо» сдулся на «Камп Ноу»

Источник: Спорт-Экспресс

Мотивация

Удивительное дело — мотивация. «Барселона» может дважды за одну неделю обыграть на выезде «Реал», а может 40 минут возиться с мячом, проигрывая 19-й команде испанского чемпионата на своем поле. Наверное, все же рано говорить о смерти интриги в ла лиге: такими темпами 7 очков сине-гранатового преимущества над «Атлетико» и 12 — над «сливочными» легко могут растаять как дым.

Андердоги

«Райо Вальекано» приехал на «Камп Ноу» после пяти поражений подряд, без каких-либо надежд на успех. Хотя матчи с грандами таким острозубым андердогам обычно удаются. В первом круге мадридцы дома возили «Барсу» до 87-й минуты, едва не одержали победу, но пропустили дважды на последних секундах, уступив в итоге 2:3. А в декабре «Райо» с минимальным счетом проиграл в гостях «Реалу» (0:1). С одной стороны, хорошие игры против сильнейших команд страны. С другой — ноль набранных очков. И в субботу «пчелы» хотели, наконец, сыграть не только эффектно, но и эффективно.

Воспитанник «Реала»

Довольно быстро им это удалось. Пока хозяева пытались простучать наглухо закрытую заслонку вокруг штрафной гостей, то стараясь бить издалека, то пробуя найти проход сквозь плотный частокол ног (безрезультатно), «Райо» взял и забил. Обычный вынос вперед, за который зацепился Рауль де Томас, воспитанник академии «Реала», у которого на генетическом уровне антагонизм к каталонцам, превратился в гол: де Томас принял мяч, сблизился с Пике и Семеду и, не задумываясь, нанес точный удар в дальний угол. Тер Штеген не выручил.

Штрафной и пенальти

«Барса» уступала в счете 15 минут, после чего Месси навесил со штрафного, а Пике оказался самым проворным в чужой зоне — и на перерыв команды ушли под единицы на табло. Второй тайм начался с падения Семеду в чужой штрафной — удар с точки уверенно реализовал Лео. Легко и непринужденно сине-гранатовые вышли вперед — и продолжили раскачивать лодку.

Взятый темп

Им это особенно удавалось, потому что после перерыва «Райо» почти перестал бить по воротам хозяев — гости толком не могли перейти даже центр поля. Незадолго до финального свистка Суарес отправил в ворота соперника третий мяч каталонцев и сохранил взятый «Барселоной» темп — отрыв от двух мадридских команд, которые ведут между собой борьбу за серебро и бронзу ла лиги, остался прежним.