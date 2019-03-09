Волевая победа «Барселоны». «Райо» сдулся на «Камп Ноу»
Мадридская команда вела в счете, но пропустила трижды в столице Каталонии (1:3).
Мадридская команда вела в счете, но пропустила трижды в столице Каталонии (1:3).
Удивительное дело — мотивация. «Барселона» может дважды за одну неделю обыграть на выезде «Реал», а может 40 минут возиться с мячом, проигрывая 19-й команде испанского чемпионата на своем поле. Наверное, все же рано говорить о смерти интриги в ла лиге: такими темпами 7 очков
«Райо Вальекано» приехал на «Камп Ноу» после пяти поражений подряд, без
Довольно быстро им это удалось. Пока хозяева пытались простучать наглухо закрытую заслонку вокруг штрафной гостей, то стараясь бить издалека, то пробуя найти проход сквозь плотный частокол ног (безрезультатно), «Райо» взял и забил. Обычный вынос вперед, за который зацепился Рауль де Томас, воспитанник академии «Реала», у которого на генетическом уровне антагонизм к каталонцам, превратился в гол: де Томас принял мяч, сблизился с Пике и Семеду и, не задумываясь, нанес точный удар в дальний угол. Тер Штеген не выручил.
«Барса» уступала в счете 15 минут, после чего Месси навесил со штрафного, а Пике оказался самым проворным в чужой зоне — и на перерыв команды ушли под единицы на табло. Второй тайм начался с падения Семеду в чужой штрафной — удар с точки уверенно реализовал Лео. Легко и непринужденно
Им это особенно удавалось, потому что после перерыва «Райо» почти перестал бить по воротам хозяев — гости толком не могли перейти даже центр поля. Незадолго до финального свистка Суарес отправил в ворота соперника третий мяч каталонцев и сохранил взятый «Барселоной» темп — отрыв от двух мадридских команд, которые ведут между собой борьбу за серебро и бронзу ла лиги, остался прежним.
|Эрнесто Вальверде
|Мичел
|Жерар Пике(Лионель Месси)
|38′
|Гомес Рауль де Томас(Ривера Альваро Гарсия)
|24′
|Лионель Месси
|51′
|Луис Суарес(Иван Ракитич)
|82′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Столе Димитриевски
|2
|Нелсон Семеду
|17
|Луис Адвинкула
|18
|Жорди Альба
|7
|Алекс Морено
|3
|Жерар Пике
|20
|Эмилиано Веласкес
68′
|23
|Самюэль Юмтити
|23
|Алехандро Гальвес
|22
|Артуро Видаль
|14
|Тиагу Мануэл Бебе
|9
|Луис Суарес
|12
|Жаннелли Имбула
89′
|10
|Лионель Месси
|27
|Санти Комесанья
|8
|Артур
45′
|9
|Гомес Рауль де Томас
|11
|Усман Дембеле
|16
|Хорди Амат
64′
|5
|Серхио Бускетс
79′85′
|22
|Хосе Посо
|14
|Филипе Силва Малком
|18
|Ривера Альваро Гарсия
80′
|7
|Филиппе Коутинью
80′
|11
|Адриан Эмбарба
|4
|Иван Ракитич
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)