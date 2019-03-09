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9 марта, источник: Спорт-Экспресс

Волевая победа «Барселоны». «Райо» сдулся на «Камп Ноу»

Мадридская команда вела в счете, но пропустила трижды в столице Каталонии (1:3).

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Источник: Спорт-Экспресс

Мотивация

Удивительное дело — мотивация. «Барселона» может дважды за одну неделю обыграть на выезде «Реал», а может 40 минут возиться с мячом, проигрывая 19-й команде испанского чемпионата на своем поле. Наверное, все же рано говорить о смерти интриги в ла лиге: такими темпами 7 очков сине-гранатового преимущества над «Атлетико» и 12 — над «сливочными» легко могут растаять как дым.

Андердоги

«Райо Вальекано» приехал на «Камп Ноу» после пяти поражений подряд, без каких-либо надежд на успех. Хотя матчи с грандами таким острозубым андердогам обычно удаются. В первом круге мадридцы дома возили «Барсу» до 87-й минуты, едва не одержали победу, но пропустили дважды на последних секундах, уступив в итоге 2:3. А в декабре «Райо» с минимальным счетом проиграл в гостях «Реалу» (0:1). С одной стороны, хорошие игры против сильнейших команд страны. С другой — ноль набранных очков. И в субботу «пчелы» хотели, наконец, сыграть не только эффектно, но и эффективно.

Воспитанник «Реала»

Довольно быстро им это удалось. Пока хозяева пытались простучать наглухо закрытую заслонку вокруг штрафной гостей, то стараясь бить издалека, то пробуя найти проход сквозь плотный частокол ног (безрезультатно), «Райо» взял и забил. Обычный вынос вперед, за который зацепился Рауль де Томас, воспитанник академии «Реала», у которого на генетическом уровне антагонизм к каталонцам, превратился в гол: де Томас принял мяч, сблизился с Пике и Семеду и, не задумываясь, нанес точный удар в дальний угол. Тер Штеген не выручил.

Штрафной и пенальти

«Барса» уступала в счете 15 минут, после чего Месси навесил со штрафного, а Пике оказался самым проворным в чужой зоне — и на перерыв команды ушли под единицы на табло. Второй тайм начался с падения Семеду в чужой штрафной — удар с точки уверенно реализовал Лео. Легко и непринужденно сине-гранатовые вышли вперед — и продолжили раскачивать лодку.

Взятый темп

Им это особенно удавалось, потому что после перерыва «Райо» почти перестал бить по воротам хозяев — гости толком не могли перейти даже центр поля. Незадолго до финального свистка Суарес отправил в ворота соперника третий мяч каталонцев и сохранил взятый «Барселоной» темп — отрыв от двух мадридских команд, которые ведут между собой борьбу за серебро и бронзу ла лиги, остался прежним.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
3:1
Первый тайм: 1:1
Райо Вальекано
Футбол, Испания, Тур 279.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеМичел
Голы
Жерар Пике(Лионель Месси)38′
Гомес Рауль де Томас(Ривера Альваро Гарсия)24′
Лионель Месси51′
Луис Суарес(Иван Ракитич)82′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Столе Димитриевски
2Нелсон Семеду
17Луис Адвинкула
18Жорди Альба
7Алекс Морено
3Жерар Пике
20Эмилиано Веласкес
68′
23Самюэль Юмтити
23Алехандро Гальвес
22Артуро Видаль
14Тиагу Мануэл Бебе
9Луис Суарес
12Жаннелли Имбула
89′
10Лионель Месси
27Санти Комесанья
8Артур
45′
9Гомес Рауль де Томас
11Усман Дембеле
16Хорди Амат
64′
5Серхио Бускетс
79′85′
22Хосе Посо
14Филипе Силва Малком
18Ривера Альваро Гарсия
80′
7Филиппе Коутинью
80′
11Адриан Эмбарба
4Иван Ракитич
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)8
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые4
12Фолы17
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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