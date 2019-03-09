Гвардьола опроверг слухи о переходе в «Ювентус»

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Ранее итальянские СМИ сообщили, что 48-летний специалист является приоритетным кандидатом в списке «бьянконери».

Как сообщил в своем Твиттере британский журналист Саймон Пич, Гвардьола заявил, что единственным вариантом, при котором он покинет «Манчестер Сити» в ближайшие два года, станет его увольнение.

Гвардьола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» выигрывали чемпионат Англии, Кубок английской лиги (дважды), а также Суперкубок этой страны.