Гвардьола опроверг слухи о переходе в «Ювентус»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола опроверг слухи о том, что он может возглавить «Ювентус».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола опроверг слухи о том, что он может возглавить «Ювентус».
Ранее итальянские СМИ сообщили, что 48-летний специалист является приоритетным кандидатом в списке «бьянконери».
Как сообщил в своем Твиттере британский журналист Саймон Пич, Гвардьола заявил, что единственным вариантом, при котором он покинет «Манчестер Сити» в ближайшие два года, станет его увольнение.
Гвардьола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» выигрывали чемпионат Англии, Кубок английской лиги (дважды), а также Суперкубок этой страны.
«Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице