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00:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Система VAR отняла победу у «Монако». Головин — один из лучших

Полузащитник сборной России был близок к голу в матче с «Бордо».

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Источник: Reuters

Следить за «Монако» становится опять интересно. Перед матчем с «Бордо» команда Леонарду Жардима выдала беспроигрышную серию из пяти матчей в Лиге 1 — три победы и две ничьи. Достижение по меркам нынешнего неудачного сезона!

«После возвращения Жардима мы стали больше работать над тактикой, — рассказал на днях российский полузащитник монегасков Александр Головин в интервью для «Чемпионата».

— Отрабатываем, как правильно атаковать и обороняться. У нас даже поменялась схема — было очень много перестроений. При Тьерри Анри играли по-другому, а сейчас изменилось многое даже с того времени, когда я только пришёл".

То, что и сам Головин действительно хорош, подтверждает статистика от InStat. Оценка игрока сборной России составляла около 300 баллов и выше в четырёх из пяти последних матчей — с «Тулузой» (365), «Нантом» (302), «Лионом» (304) и «Анже» (291). Естественно, Жардим выпустил в основе самого ценного летнего новичка и на встречу с «Бордо».

Головин начал игру сверхактивно. В течение первых трёх минут российский полузащитник сделал навес под удар головой Радамелю Фалькао и сам пробил от линии штрафной с левой ноги.

Однако мяч в обоих моментах прилетал точно в руки голкиперу «Бордо» Бенуа Костилю. Александр рванул как на пятьсот, но не спёкся. Он хорошо двигался, открывался под передачи и участвовал в прессинге. Иногда оказывался даже выше Фалькао, помогая колумбийскому центрфорварду пугать защитников гостей.

В первой тайме Головин совершил 30 касаний мяча. В двух эпизодах монегаски начинали опасные атаки после отбора или перехвата в исполнении российского полузащитника в середине поля. Однажды экс-игрок ЦСКА втащил мяч в штрафную «Монако», после чего Сеск Фабрегас чуть-чуть неточно пробил из неплохой позиции. В общем, чувствуется, что Александр готов быть лидером команды на поле.

К перерыву «Монако» вёл по ударам — 6:4 (в створ — 2:2), владел мячом 58% игрового времени. Команда Жардима была ближе к голу, вот только ей недоставало точности в завершающей стадии. Кстати, с трибун стадиона «Луи II» на всё это дело смотрел новый португальский главный тренер «Бордо» Паулу Соуза, который, казалось, должен был сменить в «Роме» Эусебио Ди Франческо.

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Зато монегаски использовали первый же шанс после перерыва. Правда, Головин в этой атаке не участвовал. Маркуш Лопеш хорошо пропустил мяч на левого защитника Фоде Балло-Туре, тот сделал кросс, а мастер игры на «втором этаже» Фалькао послал мяч в сетку классным ударом головой. Это 12-й гол колумбийца в чемпионате Франции, он входит в топ-10 лучших бомбардиров.

На исходе часа матча имел возможность забить и сам Головин.

Россиянин получил передачу у штрафной «Бордо», дважды обманул ловкими движениями Отавио и вышел на ударную позицию, однако мяч, к сожалению, свалился с ноги Александра.

Улетел далеко за ворота к девочкам, подающим мячи. Да-да, не к мальчикам. В честь 8 марта монегаски подготовили любопытную акцию: вход на стадион для женщин стоил всего один евро, а мячи футболистам подавали девочки.

«Монако» контролировал игру, однако пропустил очень обидный гол. Фалькао вернулся в собственную штрафную для помощи обороне, и сыграл рукой. Чтобы понять, стоит ли назначать пенальти, судья использовал систему VAR. Нарушение действительно было. Джимми Бриан сравнял счёт, уверенно реализовав одиннадцатиметровый, а ведь до этого «Бордо» вообще не бил в створ во втором тайме.

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После появления на поле на 70-й минуте Винисиуса Мораиса российский полузащитник переместился на левый фланг, но был очень близок к голу после смещения в центр. Хорошо открывшись и получив своевременную передачу, Александр здорово пробил — Костиль совершил потрясающий сейв! Ещё через две минуты Жардим заменил Головина на Насера Шадли. Видимо, по мнению тренера, игрока сборной России пока не хватает на все 90 минут. Александр очень много работает на поле. Статистика Головина: 42 касаний мяча, три удара, два ключевых паса, две обводки и по одному отбору и перехвату — очень приличное выступление.

«Монако» превзошёл «Бордо» по ударам и во втором тайме — 10:4 (в створ — 7:1). Команда Жардима наиграла на три очка.

Казалось, на 86-й минуте монегаски всё-таки забили победный мяч. Его автором должен был стать новичок Винисиус Мораис, которому классную скидку сделал Фалькао. Игроки «Монако» успели отпраздновать гол, вот только спустя более чем минуту судья отменил взятие ворот. Опять в ситуацию вмешалась система VAR: повтор показал, что бразилец залез в офсайд.

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Монегаски продлили беспроигрышную серию. Хотя ничья с «Бордо» наверняка никого в команде не радует. Тем не менее «Монако» ушёл от зоны вылета и «стыков» уже на шесть-семь очков.

Монако
1:1
Первый тайм: 0:0
Бордо
Футбол, Франция, Тур 289.03.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимЭрик Бедуэ
Голы
Радамель Фалькао48′
Джимми Бриан65′
Составы команд
1Даниэль Субашич
1Бенуа Костиль
2Фоде Балло-Туре
54′
12Николя Де Превиль
19Джибриль Сидибе
25Паблу
5Жемерсон
69′
4Жюль Кунде
32Бенуа Бадиашиле
5Энрике Отавиу
44Сеск Фабрегас
29Максим Пундже
9Радамель Фалькао
64′
17Орельен Тшуамени
90+1′
29Желсон Мартинш
68′
20Юссуф Сабали
15Адриэн Силва
82′
13Юнусс Санкаре
61′
7Рони Лопеш
70′
10Самюэль Калу
11Карлос Винисиус
7Джимми Бриан
90′
17Александр Головин
79′
27Джош Маджа
90+1′
20Насер Шадли
11Франсуа Камано
61′
8Янн Карамо
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
12Фолы12
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
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