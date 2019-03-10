Система VAR отняла победу у «Монако». Головин — один из лучших
Полузащитник сборной России был близок к голу в матче с «Бордо».
Полузащитник сборной России был близок к голу в матче с «Бордо».
Следить за «Монако» становится опять интересно. Перед матчем с «Бордо» команда Леонарду Жардима выдала беспроигрышную серию из пяти матчей в Лиге 1 — три победы и две ничьи. Достижение по меркам нынешнего неудачного сезона!
«После возвращения Жардима мы стали больше работать над тактикой, — рассказал на днях российский полузащитник монегасков Александр Головин в интервью для «Чемпионата».
— Отрабатываем, как правильно атаковать и обороняться. У нас даже поменялась схема — было очень много перестроений. При Тьерри Анри играли
То, что и сам Головин действительно хорош, подтверждает статистика от InStat. Оценка игрока сборной России составляла около 300 баллов и выше в четырёх из пяти последних матчей — с «Тулузой» (365), «Нантом» (302), «Лионом» (304) и «Анже» (291). Естественно, Жардим выпустил в основе самого ценного летнего новичка и на встречу с «Бордо».
Однако мяч в обоих моментах прилетал точно в руки голкиперу «Бордо» Бенуа Костилю. Александр рванул как на пятьсот, но не спёкся. Он хорошо двигался, открывался под передачи и участвовал в прессинге. Иногда оказывался даже выше Фалькао, помогая колумбийскому центрфорварду пугать защитников гостей.
В первой тайме Головин совершил 30 касаний мяча. В двух эпизодах монегаски начинали опасные атаки после отбора или перехвата в исполнении российского полузащитника в середине поля. Однажды
К перерыву «Монако» вёл по ударам — 6:4 (в створ — 2:2), владел мячом 58% игрового времени. Команда Жардима была ближе к голу, вот только ей недоставало точности в завершающей стадии. Кстати, с трибун стадиона «Луи II» на всё это дело смотрел новый португальский главный тренер «Бордо» Паулу Соуза, который, казалось, должен был сменить в «Роме» Эусебио Ди Франческо.
Зато монегаски использовали первый же шанс после перерыва. Правда, Головин в этой атаке не участвовал. Маркуш Лопеш хорошо пропустил мяч на левого защитника Фоде
На исходе часа матча имел возможность забить и сам Головин.
Улетел далеко за ворота к девочкам, подающим мячи.
«Монако» контролировал игру, однако пропустил очень обидный гол. Фалькао вернулся в собственную штрафную для помощи обороне, и сыграл рукой. Чтобы понять, стоит ли назначать пенальти, судья использовал систему VAR. Нарушение действительно было. Джимми Бриан сравнял счёт, уверенно реализовав одиннадцатиметровый, а ведь до этого «Бордо» вообще не бил в створ во втором тайме.
После появления на поле на 70-й минуте Винисиуса Мораиса российский полузащитник переместился на левый фланг, но был очень близок к голу после смещения в центр. Хорошо открывшись и получив своевременную передачу, Александр здорово пробил — Костиль совершил потрясающий сейв! Ещё через две минуты Жардим заменил Головина на Насера Шадли. Видимо, по мнению тренера, игрока сборной России пока не хватает на все 90 минут. Александр очень много работает на поле. Статистика Головина: 42 касаний мяча, три удара, два ключевых паса, две обводки и по одному отбору и перехвату — очень приличное выступление.
Казалось, на 86-й минуте монегаски
Монегаски продлили беспроигрышную серию. Хотя ничья с «Бордо» наверняка никого в команде не радует. Тем не менее «Монако» ушёл от зоны вылета и «стыков» уже на
|Леонарду Жардим
|Эрик Бедуэ
|Радамель Фалькао
|48′
|Джимми Бриан
|65′
|1
|Даниэль Субашич
|1
|Бенуа Костиль
|2
|Фоде Балло-Туре
54′
|12
|Николя Де Превиль
|19
|Джибриль Сидибе
|25
|Паблу
|5
|Жемерсон
69′
|4
|Жюль Кунде
|32
|Бенуа Бадиашиле
|5
|Энрике Отавиу
|44
|Сеск Фабрегас
|29
|Максим Пундже
|9
|Радамель Фалькао
64′
|17
|Орельен Тшуамени
90+1′
|29
|Желсон Мартинш
68′
|20
|Юссуф Сабали
|15
|Адриэн Силва
82′
|13
|Юнусс Санкаре
61′
|7
|Рони Лопеш
70′
|10
|Самюэль Калу
|11
|Карлос Винисиус
|7
|Джимми Бриан
90′
|17
|Александр Головин
79′
|27
|Джош Маджа
90+1′
|20
|Насер Шадли
|11
|Франсуа Камано
61′
|8
|Янн Карамо
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)