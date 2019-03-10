Гол Пентека принёс «Милану» пятую победу подряд в чемпионате Италии

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Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Милана» Лукас Билья, отличившийся на 31-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Кьево» Перпарим Хетемай. Победу гостям принёс нападающий Кшиштоф Пёнтек, отправивший мяч в ворота хозяев на 57-й минуте.

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла пяти игр. «Кьево» потерпел второе поражение кряду.

«Милан», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (10) — 20-е.