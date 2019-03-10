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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Пентека принёс «Милану» пятую победу подряд в чемпионате Италии

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кьево» принимал «Милан».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Милана» Лукас Билья, отличившийся на 31-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Кьево» Перпарим Хетемай. Победу гостям принёс нападающий Кшиштоф Пёнтек, отправивший мяч в ворота хозяев на 57-й минуте.

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла пяти игр. «Кьево» потерпел второе поражение кряду.

«Милан», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (10) — 20-е.

В следующем туре клуб из Вероны на выезде сыграет с «Аталантой», а команда Дженнаро Гаттузо на своём поле примет «Интер». Обе встречи состоятся 17 марта.

Кьево
1:2
Первый тайм: 1:1
Милан
Футбол, Италия, Тур 279.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Доменико Ди КарлоДженнаро Гаттузо
Голы
Перпарим Хетемай(Мехди Лерис)41′
Лукас Билья31′
Кшиштоф Пентек(Самуэль Кастильехо)57′
Составы команд
70Стефано Соррентино
71′
99Джанлуиджи Доннарумма
5Федерико Барба
13Алессио Романьоли
33Марко Андреолли
22Матео Пабло Музаккьо
27Фабио Депаоли
21Лукас Билья
56Перпарим Хетемай
90+5′
79Франк Кессье
9Мариуш Стемпиньски
93Диего Лаксальт
11Мехди Лерис
7Самуэль Кастильехо
17Эмануэле Джаккерини
59′
19Кшиштоф Пентек
14Маттия Бани
88′
12Андреа Конти
52′64′
10Мануэль Пуччарелли
2Давиде Калабрия
8Ассан Диуссе
77′
39Лукас Пакета
54′
13Софьян Кийен
10Хакан Чалханоглу
69Риккардо Меджорини
77′
8Хесус Хоакин Сусо
84′
20Филип Джорджевич
11Фабио Борини
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)11
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
20Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЛука Пайретто(Италия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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