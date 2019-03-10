Гол Пентека принёс «Милану» пятую победу подряд в чемпионате Италии
В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кьево» принимал «Милан».
В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кьево» принимал «Милан».
Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Милана» Лукас Билья, отличившийся на 31-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Кьево» Перпарим Хетемай. Победу гостям принёс нападающий Кшиштоф Пёнтек, отправивший мяч в ворота хозяев на 57-й минуте.
Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла пяти игр. «Кьево» потерпел второе поражение кряду.
«Милан», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (10) — 20-е.
В следующем туре клуб из Вероны на выезде сыграет с «Аталантой», а команда Дженнаро Гаттузо на своём поле примет «Интер». Обе встречи состоятся 17 марта.
|Доменико Ди Карло
|Дженнаро Гаттузо
|Перпарим Хетемай(Мехди Лерис)
|41′
|Лукас Билья
|31′
|Кшиштоф Пентек(Самуэль Кастильехо)
|57′
|70
|Стефано Соррентино
71′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|5
|Федерико Барба
|13
|Алессио Романьоли
|33
|Марко Андреолли
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|27
|Фабио Депаоли
|21
|Лукас Билья
|56
|Перпарим Хетемай
90+5′
|79
|Франк Кессье
|9
|Мариуш Стемпиньски
|93
|Диего Лаксальт
|11
|Мехди Лерис
|7
|Самуэль Кастильехо
|17
|Эмануэле Джаккерини
59′
|19
|Кшиштоф Пентек
|14
|Маттия Бани
88′
|12
|Андреа Конти
52′64′
|10
|Мануэль Пуччарелли
|2
|Давиде Калабрия
|8
|Ассан Диуссе
77′
|39
|Лукас Пакета
54′
|13
|Софьян Кийен
|10
|Хакан Чалханоглу
|69
|Риккардо Меджорини
77′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
84′
|20
|Филип Джорджевич
|11
|Фабио Борини
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|20
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Лука Пайретто(Италия)