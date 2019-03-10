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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Райо» придумал, как не дать забить Месси со штрафного

«Барселона» реализовала два стандарта, но все обсуждают нереализованный.

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Источник: AP 2019

«Барселона» сделала ещё один шаг к защите чемпионского титула, победив на «Камп Ноу» одного из аутсайдеров Примеры «Райо Вальекано». Но прогнозируемая победа получилась не такой простой, как многие ждали. Гости сопротивлялись почти до самого конца матча, а в первые полчаса игра вообще складывалась в их пользу. Например, в самом начале встречи судья Марио Мелеро имел основания назначить пенальти в ворота хозяев за фол Жерара Пике. Почему-то даже видеоповтор не помог арбитру зафиксировать нарушение правил.

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Тем не менее на 24-й минуте Рауль Де Томас вывел «Райо Вальекано» вперёд: в быстрой контратаке арендованный у «Реала» нападающий убрал финтами Пике и Желсона Семеду, после чего здорово пробил в дальний угол. До первого гола «Барселоны» гости, игравшие по сверхосторожной схеме 5−4−1, даже не уступали лидеру Примеры по владению мячом!

Тем не менее класс «Барселоны» всё-таки перевесил. Команда Эрнесто Вальверде дожала соперника за счёт стандартов. Жерар Пике сравнял счёт ударом головой после подачи Лео Месси со штрафного, а сам Месси реализовал пенальти, назначенный за фол Хорди Амата на Семеду. В концовке Луис Суарес снял все вопросы, завершив красивую комбинацию.

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Но самый интересный эпизод матча на «Камп Ноу» произошёл на 69-й минуте. Похоже, игроки или тренеры «Райо Вальекано» придумали, как можно бороться со штрафными в исполнении Месси. В момент разбега аргентинца из «стенки» гостей выскочил и побежал к собственным воротам Алекс Морено. Когда Лео нанёс удар, Морено уже находился перед голкипером и головой вынес мяч на угловой. Хитрость, которую разве что в каких-нибудь компьютерных играх увидишь, великолепно сработала!

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Кстати, Месси после встречи с «Райо Вальекано» вышел на второе место в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей за «Барселону». Это была 443-я игра Лео за каталонцев. Он обошёл Андреса Иньесту и уступает теперь только Хави (505).

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Месси всё равно стал лучшим игроком матча по оценке InStat — 441 балл. Он совершил 126 ТТД (72% успешных), нанёс шесть ударов (четыре в створ) и сделал семь передач партнёрам под удар. Теперь Лео не только первый снайпер Примеры в сезоне, а ещё и лучший ассистент топ-5 европейских чемпионатов: в его активе уже 12 голевых пасов.

Анатолий Романов

Барселона
3:1
Первый тайм: 1:1
Райо Вальекано
Футбол, Испания, Тур 279.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеМичел
Голы
Жерар Пике(Лионель Месси)38′
Гомес Рауль де Томас(Ривера Альваро Гарсия)24′
Лионель Месси51′
Луис Суарес(Иван Ракитич)82′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Столе Димитриевски
2Нелсон Семеду
17Луис Адвинкула
18Жорди Альба
7Алекс Морено
3Жерар Пике
20Эмилиано Веласкес
68′
23Самюэль Юмтити
23Алехандро Гальвес
22Артуро Видаль
14Тиагу Мануэл Бебе
9Луис Суарес
12Жаннелли Имбула
89′
10Лионель Месси
27Санти Комесанья
8Артур
45′
9Гомес Рауль де Томас
11Усман Дембеле
16Хорди Амат
64′
5Серхио Бускетс
79′85′
22Хосе Посо
14Филипе Силва Малком
18Ривера Альваро Гарсия
80′
7Филиппе Коутинью
80′
11Адриан Эмбарба
4Иван Ракитич
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)8
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые4
12Фолы17
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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