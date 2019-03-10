«Райо» придумал, как не дать забить Месси со штрафного
«Барселона» реализовала два стандарта, но все обсуждают нереализованный.
«Барселона» реализовала два стандарта, но все обсуждают нереализованный.
«Барселона» сделала ещё один шаг к защите чемпионского титула, победив на «Камп Ноу» одного из аутсайдеров Примеры «Райо Вальекано». Но прогнозируемая победа получилась не такой простой, как многие ждали. Гости сопротивлялись почти до самого конца матча, а в первые полчаса игра вообще складывалась в их пользу. Например, в самом начале встречи судья Марио Мелеро имел основания назначить пенальти в ворота хозяев за фол Жерара Пике.
Тем не менее на 24-й минуте Рауль Де Томас вывел «Райо Вальекано» вперёд: в быстрой контратаке арендованный у «Реала» нападающий убрал финтами Пике и Желсона Семеду, после чего здорово пробил в дальний угол. До первого гола «Барселоны» гости, игравшие по сверхосторожной схеме 5−4−1, даже не уступали лидеру Примеры по владению мячом!
Тем не менее класс «Барселоны»
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Но самый интересный эпизод матча на «Камп Ноу» произошёл на 69-й минуте. Похоже, игроки или тренеры «Райо Вальекано» придумали, как можно бороться со штрафными в исполнении Месси. В момент разбега аргентинца из «стенки» гостей выскочил и побежал к собственным воротам Алекс Морено. Когда Лео нанёс удар, Морено уже находился перед голкипером и головой вынес мяч на угловой. Хитрость, которую разве что в
Кстати, Месси после встречи с «Райо Вальекано» вышел на второе место в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей за «Барселону». Это была 443-я игра Лео за каталонцев. Он обошёл Андреса Иньесту и уступает теперь только Хави (505).
Месси всё равно стал лучшим игроком матча по оценке InStat — 441 балл. Он совершил 126 ТТД (72% успешных), нанёс шесть ударов (четыре в створ) и сделал семь передач партнёрам под удар. Теперь Лео не только первый снайпер Примеры в сезоне, а ещё и лучший ассистент топ-5 европейских чемпионатов: в его активе уже 12 голевых пасов.
Анатолий Романов
|Эрнесто Вальверде
|Мичел
|Жерар Пике(Лионель Месси)
|38′
|Гомес Рауль де Томас(Ривера Альваро Гарсия)
|24′
|Лионель Месси
|51′
|Луис Суарес(Иван Ракитич)
|82′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Столе Димитриевски
|2
|Нелсон Семеду
|17
|Луис Адвинкула
|18
|Жорди Альба
|7
|Алекс Морено
|3
|Жерар Пике
|20
|Эмилиано Веласкес
68′
|23
|Самюэль Юмтити
|23
|Алехандро Гальвес
|22
|Артуро Видаль
|14
|Тиагу Мануэл Бебе
|9
|Луис Суарес
|12
|Жаннелли Имбула
89′
|10
|Лионель Месси
|27
|Санти Комесанья
|8
|Артур
45′
|9
|Гомес Рауль де Томас
|11
|Усман Дембеле
|16
|Хорди Амат
64′
|5
|Серхио Бускетс
79′85′
|22
|Хосе Посо
|14
|Филипе Силва Малком
|18
|Ривера Альваро Гарсия
80′
|7
|Филиппе Коутинью
80′
|11
|Адриан Эмбарба
|4
|Иван Ракитич
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)