«Райо» придумал, как не дать забить Месси со штрафного

Источник: AP 2019

«Барселона» сделала ещё один шаг к защите чемпионского титула, победив на «Камп Ноу» одного из аутсайдеров Примеры «Райо Вальекано». Но прогнозируемая победа получилась не такой простой, как многие ждали. Гости сопротивлялись почти до самого конца матча, а в первые полчаса игра вообще складывалась в их пользу. Например, в самом начале встречи судья Марио Мелеро имел основания назначить пенальти в ворота хозяев за фол Жерара Пике. Почему-то даже видеоповтор не помог арбитру зафиксировать нарушение правил.

Тем не менее на 24-й минуте Рауль Де Томас вывел «Райо Вальекано» вперёд: в быстрой контратаке арендованный у «Реала» нападающий убрал финтами Пике и Желсона Семеду, после чего здорово пробил в дальний угол. До первого гола «Барселоны» гости, игравшие по сверхосторожной схеме 5−4−1, даже не уступали лидеру Примеры по владению мячом!

Тем не менее класс «Барселоны» всё-таки перевесил. Команда Эрнесто Вальверде дожала соперника за счёт стандартов. Жерар Пике сравнял счёт ударом головой после подачи Лео Месси со штрафного, а сам Месси реализовал пенальти, назначенный за фол Хорди Амата на Семеду. В концовке Луис Суарес снял все вопросы, завершив красивую комбинацию.

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Но самый интересный эпизод матча на «Камп Ноу» произошёл на 69-й минуте. Похоже, игроки или тренеры «Райо Вальекано» придумали, как можно бороться со штрафными в исполнении Месси. В момент разбега аргентинца из «стенки» гостей выскочил и побежал к собственным воротам Алекс Морено. Когда Лео нанёс удар, Морено уже находился перед голкипером и головой вынес мяч на угловой. Хитрость, которую разве что в каких-нибудь компьютерных играх увидишь, великолепно сработала!

Кстати, Месси после встречи с «Райо Вальекано» вышел на второе место в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей за «Барселону». Это была 443-я игра Лео за каталонцев. Он обошёл Андреса Иньесту и уступает теперь только Хави (505).

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Месси всё равно стал лучшим игроком матча по оценке InStat — 441 балл. Он совершил 126 ТТД (72% успешных), нанёс шесть ударов (четыре в створ) и сделал семь передач партнёрам под удар. Теперь Лео не только первый снайпер Примеры в сезоне, а ещё и лучший ассистент топ-5 европейских чемпионатов: в его активе уже 12 голевых пасов.