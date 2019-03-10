Сказке конец? Что произойдет, если брестское «Динамо» не допустят к участию в чемпионате Беларуси
Предполагаем.
Предполагаем.
Все в том же. Брестское «Динамо» до сих пор не заплатило за Павла Савицкого. До 28 февраля на счету гродненского «Немана» должно было оказаться 265 тысяч долларов. Однако руководство брестского клуба платить не соглашается. В понедельник, 11 марта, в Доме футбола пройдет заседание исполнительного комитета БФФ, на котором станет известен новый председатель организации, а также, возможно, решится «брестский вопрос». Впрочем, в предварительную повестку дня он пока не включен. Зато он точно будет рассмотрен на следующий день — во время заседания лицензионного комитета. Позиция федерации проста: если клуб не заплатит «Неману», то лицензию на участие в ближайшем чемпионате Беларуси не получит. Позиция босса брестского «Динамо» тоже принципиальна: клуб платить не будет, потому что делать этого не должен.
«Не вызывает сомнений, что возможности у брестского “Динамо” большие. В том числе финансовые. Существуют договоренности, которые нужно выполнять. Есть закон, который тоже нужно выполнять. Если “Динамо” не выплатит компенсацию за Савицкого, то не получит лицензию на участие в чемпионате. В ближайшее время вопрос должен решиться», — считает генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик.
«Готовимся — и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект — тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но ее все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола.
Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что
А федерация тем временем просто убирает спорный момент из своего регламента буквально через полтора месяца после начала конфликта, будто его и не было никогда. Разве это не прямое доказательство того, что документ, по которому нас судят, был неверным изначально?» — уверен глава брестского клуба Александр Зайцев.
Если «Динамо» действительно не допустят до участия в чемпионате, то у клуба почти не останется шансов на удовлетворение апелляции. Чемпионат стартует 29 марта, и в лучшем случае арбитраж БФФ соберется лишь дважды.
В прошлом сезоне за несколько недель до старта чемпионата Беларуси-2018 БФФ
Кратко напомним ситуацию. К концу сезона-2017 «вороны» накопили долг в размере 400 тысяч долларов. Денис Шунто, кажется, должен был всем: футболистам, тренерам, борисовскому БАТЭ, который одолжил 150 тысяч перед дебютным сезоном ФК «Крумкачы» в высшей лиге, и даже скорой помощи за работу на домашних играх. Расплачиваться было нечем, но клуб нашел зарубежного инвестора. 26-летний бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян, который начал гасить долги
Сначала «Крумкачам» запретили регистрировать новичков, затем стали снимать очки, а в итоге не разрешили участвовать в высшей лиге. Место команды в элите заняло минское «Торпедо», которое на всякий случай готовилось все межсезонье к подаче документов для лицензирования.
На итоговой конференции исполкома БФФ, где решалась судьба самобытной команды, глава федерации порекомендовал отклонить просьбу столичного клуба о включении в повестку Конференции вопроса о целесообразности рассмотрения его заявления на соискание лицензии высшей лиги. Зал рекомендацию поддержал. За «воронов» проголосовало лишь 5 человек, 56 — против и 10 воздержались.
«Крумкачы» и брестское «Динамо» попали в разные ситуации. Если у первых не было возможности расплатиться по счетам, то у других нет лишь желания. Впрочем, несмотря на финансовое благополучие клуба из города над Бугом, БФФ может принять аналогичное решение.
Сценарий может быть следующим: главный инвестор разочаруется в чиновниках, покинет клуб и Беларусь. Об этом в интервью pressball.by рассказал сам Александр Зайцев: «Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию. Но федерации нужно оставаться в рамках правового поля. И хотя бы без нарушений регламента проводить заседания арбитража, своих комитетов и так далее».
Самой команде, разумеется, никто не позволит заявиться в чемпионат другого государства. Зато сам босс с чистой совестью может покинуть Беларусь и купить любой сопоставимый по финансовым амбициям иностранный клуб.
Еще и польские СМИ масла в огонь подливают. По их данным, Зайцев уже приезжал в Краков, где общался с представителями местной «Вислы» на предмет приобретения клуба. Почти сразу эту информацию опровергли в команде: «Встреча между представителями брестского “Динамо” и руководством “Вислы” действительно была. Но она носила неформальный характер. Никакие соглашения не были подписаны. Клубы просто обменялись идеями».
«Висла» же остро нуждается в деньгах. Клубу грозит банкротство и руководство активно ищет новых инвесторов. Бюджет краковского клуба местными журналистами оценивается в размере примерно 10 миллионов евро. В нынешнем чемпионате после 24 туров «Висла» занимает 10-е место в турнирной таблице.
Если случится страшное, то «Динамо» ждет неутешительное скитание по минорным лигам. Ко всему прочему брестчанам придется самостоятельно выплатить долг за Павла Савицкого, наверняка останутся и другие контрактные обязательства.
Для клуба бедное существование окажется не в новинку. Несколько лет назад «Динамо»
Впрочем, «брестский вопрос» может решиться для «Динамо» позитивно непосредственно накануне старта чемпионата. Пять лет назад вопрос о выдаче лицензий сразу трем клубам — «Белшине», «Днепру» и брестскому «Динамо» — решился положительно лишь 25 марта, за четыре дня до начала чемпионата Беларуси.