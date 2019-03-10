Сказке конец? Что произойдет, если брестское «Динамо» не допустят к участию в чемпионате Беларуси

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В чем дело?

Все в том же. Брестское «Динамо» до сих пор не заплатило за Павла Савицкого. До 28 февраля на счету гродненского «Немана» должно было оказаться 265 тысяч долларов. Однако руководство брестского клуба платить не соглашается. В понедельник, 11 марта, в Доме футбола пройдет заседание исполнительного комитета БФФ, на котором станет известен новый председатель организации, а также, возможно, решится «брестский вопрос». Впрочем, в предварительную повестку дня он пока не включен. Зато он точно будет рассмотрен на следующий день — во время заседания лицензионного комитета. Позиция федерации проста: если клуб не заплатит «Неману», то лицензию на участие в ближайшем чемпионате Беларуси не получит. Позиция босса брестского «Динамо» тоже принципиальна: клуб платить не будет, потому что делать этого не должен.



«Не вызывает сомнений, что возможности у брестского “Динамо” большие. В том числе финансовые. Существуют договоренности, которые нужно выполнять. Есть закон, который тоже нужно выполнять. Если “Динамо” не выплатит компенсацию за Савицкого, то не получит лицензию на участие в чемпионате. В ближайшее время вопрос должен решиться», — считает генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Buy-UpEH9SO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Buy-UpEH9SO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Buy-UpEH9SO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Dynamo Brest (@dynamobrest)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-09T17:46:59+00:00">9 Мар 2019 в 9:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.



«Готовимся — и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект — тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но ее все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола.



Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт.



А федерация тем временем просто убирает спорный момент из своего регламента буквально через полтора месяца после начала конфликта, будто его и не было никогда. Разве это не прямое доказательство того, что документ, по которому нас судят, был неверным изначально?» — уверен глава брестского клуба Александр Зайцев.



Если «Динамо» действительно не допустят до участия в чемпионате, то у клуба почти не останется шансов на удовлетворение апелляции. Чемпионат стартует 29 марта, и в лучшем случае арбитраж БФФ соберется лишь дважды.

Были ли прецеденты исключения команд из высшей лиги?

В прошлом сезоне за несколько недель до старта чемпионата Беларуси-2018 БФФ из-за долгов не допустила к участию в высшей лиге «Крумкачы».



Кратко напомним ситуацию. К концу сезона-2017 «вороны» накопили долг в размере 400 тысяч долларов. Денис Шунто, кажется, должен был всем: футболистам, тренерам, борисовскому БАТЭ, который одолжил 150 тысяч перед дебютным сезоном ФК «Крумкачы» в высшей лиге, и даже скорой помощи за работу на домашних играх. Расплачиваться было нечем, но клуб нашел зарубежного инвестора. 26-летний бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян, который начал гасить долги экс-игрокам команды и пообещал содержать «Крумкачы», в глазах представителей руководства БФФ не показался серьезным и надежным. Румас так и сказал: «Мы собрали информацию из различных источников о предполагаемом инвесторе — и не нашли подтверждений, что это крупный бизнес, который можно было как-то оценить».



Сначала «Крумкачам» запретили регистрировать новичков, затем стали снимать очки, а в итоге не разрешили участвовать в высшей лиге. Место команды в элите заняло минское «Торпедо», которое на всякий случай готовилось все межсезонье к подаче документов для лицензирования.



На итоговой конференции исполкома БФФ, где решалась судьба самобытной команды, глава федерации порекомендовал отклонить просьбу столичного клуба о включении в повестку Конференции вопроса о целесообразности рассмотрения его заявления на соискание лицензии высшей лиги. Зал рекомендацию поддержал. За «воронов» проголосовало лишь 5 человек, 56 — против и 10 воздержались.



«Крумкачы» и брестское «Динамо» попали в разные ситуации. Если у первых не было возможности расплатиться по счетам, то у других нет лишь желания. Впрочем, несмотря на финансовое благополучие клуба из города над Бугом, БФФ может принять аналогичное решение.

Что произойдет, если брестское «Динамо» не допустят к участию в чемпионате Беларуси-2019

Сценарий может быть следующим: главный инвестор разочаруется в чиновниках, покинет клуб и Беларусь. Об этом в интервью pressball.by рассказал сам Александр Зайцев: «Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию. Но федерации нужно оставаться в рамках правового поля. И хотя бы без нарушений регламента проводить заседания арбитража, своих комитетов и так далее».



Самой команде, разумеется, никто не позволит заявиться в чемпионат другого государства. Зато сам босс с чистой совестью может покинуть Беларусь и купить любой сопоставимый по финансовым амбициям иностранный клуб.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BugnOtDH_1O/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BugnOtDH_1O/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BugnOtDH_1O/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Dynamo Brest (@dynamobrest)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-02T14:38:52+00:00">2 Мар 2019 в 6:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.