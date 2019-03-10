СМИ: футболисты бразильского клуба упали в обморок во время тренировки после удара молнии

Источник: AFP 2019

Как уточняется, инцидент произошел вечером в пятницу в городе Санта-Китерия, северо-восточный штат Сеара, однако известно об этом стало только сейчас.

По свидетельствам очевидцев, слова которых приводит телеканал, разминка началась около 17:30 по местному времени (23:30 мск) и примерно через три минуты после ее начала игроки оказались на газоне в результате удара стихии.

«Я увидел вспышку и вдруг все находившиеся на поле упали. Я испугался, решив, что они умерли», — приводит телеканал слова находившегося поблизости одноклубника пострадавших Элтона Мендонсы Боржеса, не уточнившего количество игроков, находившихся на поле. Сам он, по счастливой случайности не пострадал, поскольку в момент разряда был вне поля. Футболист также уточнил, что дождя во время инцидента не было, а газон был сухим.

Удар молнии ощутили также игроки команды, тренировавшейся на находящемся поодаль газоне. «Нас всех также повалило на землю», — рассказал телеканалу Элио Шименес из команды «Крузейру-де-Арейя», уточнив, что его одноклубникам помощь медиков не потребовалась.