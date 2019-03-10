«Кайрат» стартовал с победы в КПЛ-2019
Соперником выступил новичок КПЛ-2019.
Соперником выступил новичок КПЛ-2019.
Алматинский «Кайрат» стартовал с победы в чемпионате Казахстана по футболу среди клубов
Первым соперником подопечных Алексея Шпилевского стал новичок КПЛ — «Тараз». Встреча состоялась в Алматы и завершилась со счетом 2:0.
Автором первого мяча в КПЛ-2019 у «Кайрата» стал Рифат Нурмугамет, который отличился на 26-й минуте. А преимущество хозяев на 67-й минуте удвоил Айбол Абикен.
Таким образом, «Кайрат» одержал первую победу под руководством Шпилевского в официальных матчах.
Напомним, что в прошлом сезоне «Тараз» стал серебряным призером первой лиги и вернулся в