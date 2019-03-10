«Кайрат» стартовал с победы в КПЛ-2019

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Алматинский «Кайрат» стартовал с победы в чемпионате Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2019 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым соперником подопечных Алексея Шпилевского стал новичок КПЛ — «Тараз». Встреча состоялась в Алматы и завершилась со счетом 2:0.

Автором первого мяча в КПЛ-2019 у «Кайрата» стал Рифат Нурмугамет, который отличился на 26-й минуте. А преимущество хозяев на 67-й минуте удвоил Айбол Абикен.

Таким образом, «Кайрат» одержал первую победу под руководством Шпилевского в официальных матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YZPlrLHIcLY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.