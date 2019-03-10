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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» стартовал с победы в КПЛ-2019

Соперником выступил новичок КПЛ-2019.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Алматинский «Кайрат» стартовал с победы в чемпионате Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2019 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым соперником подопечных Алексея Шпилевского стал новичок КПЛ — «Тараз». Встреча состоялась в Алматы и завершилась со счетом 2:0.

Автором первого мяча в КПЛ-2019 у «Кайрата» стал Рифат Нурмугамет, который отличился на 26-й минуте. А преимущество хозяев на 67-й минуте удвоил Айбол Абикен.

Таким образом, «Кайрат» одержал первую победу под руководством Шпилевского в официальных матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в прошлом сезоне «Тараз» стал серебряным призером первой лиги и вернулся в премьер-лигу, а «Кайрат» стал вторым в высшем дивизионе Казахстана.

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