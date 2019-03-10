«Атырау» благодаря быстрому голу обыграл «Кайсар» на старте КПЛ-2019
Футболисты «Атырау» доигрывали матч в меньшинстве.
Футболисты «Атырау» доигрывали матч в меньшинстве.
Футболисты «Атырау» обыграли кызылординский «Кайсар» в матче первого тура казахстанской
Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного мяча, забитого уже на второй минуте, стал Даурен Мажитов. Стоит отметить, что гости доигрывали матч в меньшинстве: в компенсированное время ко второму тайму с поля был удален полузащитник Эдуард Сергиенко.
Напомним, ранее алматинский «Кайрат» обыграл «Тараз» со счетом 2:0, костанайский «Тобол» одержал победу над павлодарским «Иртышом» — 3:0, шымкентский «Ордабасы» с таким же счетом переиграл карагандинский «Шахтер», а талдыкорганский «Жетысу» разгромил кокшетауский «Окжетпес» — 5:1.