Дубли Фирмино и Мане принесли «Ливерпулю» победу в матче с «Бёрнли»
В матче 30-го тура английской
В матче 30-го тура английской
Автором первого гола стал полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд, отличившийся на 6-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. До перерыва хозяев вывел вперёд форвард Садио Мане. На 67-й минуте Фирмино оформил дубль. В добавленное время один мяч отыграл нападающий гостей Йоханн Гудмундссон. Спустя две минуты Мане забил свой второй гол в матче.
Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла девяти встреч. Ранее команда Юргена Клоппа одержала четыре победы и четыре раза сыграла вничью. «Бёрнли» потерпел третье поражение кряду.
Смотрите также: Лидерство «Баварии», очередной гол Пентека и другие события выходных
|Юрген Клопп
|Шон Дайч
|Роберту Фирмину
|19′
|Эшли Уэствуд
|6′
|Садио Мане
|29′
|Йохан Гвюдмундссон
|90+1′
|Роберту Фирмину
|67′
|Садио Мане
|90+3′
|13
|Алиссон
8′
|1
|Том Хитон
|4
|Виргил ван Дейк
|3
|Чарли Тэйлор
|26
|Эндрю Робертсон
|5
|Джеймс Тарковски
|32
|Жоэль Матип
|6
|Бен Ми
|3
|Фабинью
71′
|26
|Филлип Бардсли
|9
|Роберту Фирмину
|4
|Джек Корк
|10
|Садио Мане
|18
|Эшли Уэствуд
|11
|Мохамед Салах
|31
|Дуайт Макнейл
|66
|Трент Александр-Арнолд
86′
|13
|Джефф Хендрик
79′
|15
|Дэниэл Старридж
|7
|Йохан Гвюдмундссон
|5
|Джорджиньо Вайналдум
69′
|10
|Эшли Барнс
86′
|14
|Джордан Хендерсон
|27
|Матей Выдра
|20
|Адам Лаллана
77′
|11
|Крис Вуд
79′
|8
|Наби Кейта
|15
|Питер Крауч
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|4
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)