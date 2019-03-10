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17:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубли Фирмино и Мане принесли «Ливерпулю» победу в матче с «Бёрнли»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019

Автором первого гола стал полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд, отличившийся на 6-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. До перерыва хозяев вывел вперёд форвард Садио Мане. На 67-й минуте Фирмино оформил дубль. В добавленное время один мяч отыграл нападающий гостей Йоханн Гудмундссон. Спустя две минуты Мане забил свой второй гол в матче.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла девяти встреч. Ранее команда Юргена Клоппа одержала четыре победы и четыре раза сыграла вничью. «Бёрнли» потерпел третье поражение кряду.

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6
фотографий
6
фотографий
Ливерпуль
4:2
Первый тайм: 2:1
Бернли
Футбол, Англия, Тур 3010.03.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппШон Дайч
Голы
Роберту Фирмину19′
Эшли Уэствуд6′
Садио Мане29′
Йохан Гвюдмундссон90+1′
Роберту Фирмину67′
Садио Мане90+3′
Составы команд
13Алиссон
8′
1Том Хитон
4Виргил ван Дейк
3Чарли Тэйлор
26Эндрю Робертсон
5Джеймс Тарковски
32Жоэль Матип
6Бен Ми
3Фабинью
71′
26Филлип Бардсли
9Роберту Фирмину
4Джек Корк
10Садио Мане
18Эшли Уэствуд
11Мохамед Салах
31Дуайт Макнейл
66Трент Александр-Арнолд
86′
13Джефф Хендрик
79′
15Дэниэл Старридж
7Йохан Гвюдмундссон
5Джорджиньо Вайналдум
69′
10Эшли Барнс
86′
14Джордан Хендерсон
27Матей Выдра
20Адам Лаллана
77′
11Крис Вуд
79′
8Наби Кейта
15Питер Крауч
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)4
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
4Фолы7
2Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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