В Англии все сурово! Болельщик «Бирмингема» ударил лидера «Астон Виллы» во время матча

Источник: Reuters

«Бирмингем» и «Астон Вилла» — соседи не только по городу, но и по турнирной таблице. Первые плетутся на 10 строчке чемпионшипа. Вторые отстают на два очка и занимают четырнадцатую позицию (так было до очной встречи). Таким образом, есть минимум две причины для того, чтобы атмосфера в дерби была накалена до предела. Бирмингем Сити — Астон Вилла.

Что случилось

Ад начался с десятой минуты. В это время на поле выбежал болельщик и смачно врезал полузащитнику «Астон Виллы» Джеку Грилишу в затылок. Нападавшего моментально окружили стюард и несколько футболистов «Виллы». Когда стражи порядка уводили фаната со стадиона, он послал воздушный поцелуй сектору с болельщиками «Бирмингема». Чуть позже хулигана арестовала полиция.

Кто ударил игрока

Нападавшего уже вычислила английская пресса. По мнению журналистов, им стал фанат по имени Пол Митчелл. Пол закончил технологический колледж и на данный момент работает администратором в одном из бирмингемских пабов. На сайте полиции Уэст-Мидлендса сказано, что Митчелл помещен в следственный изолятор, где он будет ждать решения суда по своему делу.

Что говорят в социальных сетях

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Бирмингем» должен понести серьезное наказание: штраф на несколько очков и десять домашних матчей при пустых трибунах.

Защитник «Вест Хэма» Деклан Райс назвал позорным этот случай.

Некоторые считают, что Митчелл должен отсидеть в тюрьме и попасть под запрет на посещение футбольных матчей.