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17:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Англии все сурово! Болельщик «Бирмингема» ударил лидера «Астон Виллы» во время матча

Атмосфера в дерби была накалена до предела.

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Источник: Reuters

«Бирмингем» и «Астон Вилла» — соседи не только по городу, но и по турнирной таблице. Первые плетутся на 10 строчке чемпионшипа. Вторые отстают на два очка и занимают четырнадцатую позицию (так было до очной встречи). Таким образом, есть минимум две причины для того, чтобы атмосфера в дерби была накалена до предела. Бирмингем Сити — Астон Вилла.

Что случилось

Ад начался с десятой минуты. В это время на поле выбежал болельщик и смачно врезал полузащитнику «Астон Виллы» Джеку Грилишу в затылок. Нападавшего моментально окружили стюард и несколько футболистов «Виллы». Когда стражи порядка уводили фаната со стадиона, он послал воздушный поцелуй сектору с болельщиками «Бирмингема». Чуть позже хулигана арестовала полиция.

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Кто ударил игрока

Нападавшего уже вычислила английская пресса. По мнению журналистов, им стал фанат по имени Пол Митчелл. Пол закончил технологический колледж и на данный момент работает администратором в одном из бирмингемских пабов. На сайте полиции Уэст-Мидлендса сказано, что Митчелл помещен в следственный изолятор, где он будет ждать решения суда по своему делу.

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Что говорят в социальных сетях

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Бирмингем» должен понести серьезное наказание: штраф на несколько очков и десять домашних матчей при пустых трибунах.

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Защитник «Вест Хэма» Деклан Райс назвал позорным этот случай.

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Некоторые считают, что Митчелл должен отсидеть в тюрьме и попасть под запрет на посещение футбольных матчей.

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Наверняка Ассоциация оштрафует «Бирмингем» за это. Плохая новость заключается в том, что у клуба не так много денег, чтобы расплачиваться за выходки хулиганов.

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