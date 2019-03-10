«Астана» одержала волевую победу над «Актобе» в первом туре КПЛ-2019

Счет в матче уже на третьей минуте открыл полузащитник «Актобе» Абат Аймбетов, однако «Астана» еще в первом тайме забила три мяча в ворота гостей. Дублем отметился Марин Томасов (19-я и 38-я минуты), а еще один мяч на свой счет записал Юрий Логвиненко (33-я). Окончательный счет на 94-й минуте установил хавбек «Астаны» Юрий Перцух.