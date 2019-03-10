«Астана» одержала волевую победу над «Актобе» в первом туре КПЛ-2019
«Астана» одержала волевую победу над «Актобе» в первом туре чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
«Астана» одержала волевую победу над «Актобе» в первом туре чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча состоялась в Астане на «Астана Арене» и завершилась со счетом 4:1.
Счет в матче уже на третьей минуте открыл полузащитник «Актобе» Абат Аймбетов, однако «Астана» еще в первом тайме забила три мяча в ворота гостей. Дублем отметился Марин Томасов (19-я и 38-я минуты), а еще один мяч на свой счет записал Юрий Логвиненко (33-я). Окончательный счет на 94-й минуте установил хавбек «Астаны» Юрий Перцух.
Напомним, что в других матчах первого тура КПЛ-2019 алматинский «Кайрат» обыграл «Тараз» со счетом 2:0, костанайский «Тобол» одержал победу над павлодарским «Иртышом» — 3:0, шымкентский «Ордабасы» с таким же счетом переиграл карагандинский «Шахтер», талдыкорганский «Жетысу» разгромил кокшетауский «Окжетпес» — 5:1, а «Атырау» в гостях переиграл кызылординский «Кайсар» — 1:0.