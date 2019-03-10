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18:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» разгромили «Белшину» в игре четвертьфинала Кубка Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» разгромил «Белшину» 5:0 в матче четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Серебряные призеры чемпионата страны на своем поле пять раз поразили ворота представителей первой лиги национального первенства. Дубль оформил Элиз Бакай, по голу забили Павел Рыбак, Дарко Бодул и Владимир Хващинский.

Обладатели бронзы белорусского чемпионата минские динамовцы выиграли у гостей из «Слуцка» со счетом 2:0. Голы забили Эдгар Олехнович и Алан Чочиев.

Ранее футболисты «Витебска» у себя дома одолели гомельский «Локомотив» 1:0, борисовский БАТЭ на своей арене разошелся миром с гостями из «Ислочи» (Минский район) — 1:1.

Ответные поединки за выход в полуфинал пройдут 14—16 марта.

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