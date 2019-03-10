Футболисты «Шахтера» разгромили «Белшину» в игре четвертьфинала Кубка Беларуси
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» разгромил «Белшину» 5:0 в матче четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» разгромил «Белшину» 5:0 в матче четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Серебряные призеры чемпионата страны на своем поле пять раз поразили ворота представителей первой лиги национального первенства. Дубль оформил Элиз Бакай, по голу забили Павел Рыбак, Дарко Бодул и Владимир Хващинский.
Обладатели бронзы белорусского чемпионата минские динамовцы выиграли у гостей из «Слуцка» со счетом 2:0. Голы забили Эдгар Олехнович и Алан Чочиев.
Ранее футболисты «Витебска» у себя дома одолели гомельский «Локомотив» 1:0, борисовский БАТЭ на своей арене разошелся миром с гостями из «Ислочи» (Минский район) — 1:1.
Ответные поединки за выход в полуфинал пройдут