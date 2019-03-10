«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд
Сегодня, 10 марта, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 30-го тура английской
Сегодня, 10 марта, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 30-го тура английской
Запасные: Чех, Мустафи,
Запасные: Ромеро, Рохо, Бейи, Гринвуд, МакТоминай, Перейра, Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 57 очками занимает пятое место.
В матче первого круга, проходившего на стадионе «Олд Траффорд, была зафиксирована ничья со счётом 2:2.