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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 10 марта, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд.

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Источник: Reuters
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Косельни, Монреаль, Колашинац, Мэйтленд-Найлс, Рэмси, Джака, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Чех, Мустафи, Эль-Ненни, Гюэндузи, Суарес, Айуоби, Нкетиа.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделёф, Янг, Смоллинг, Шоу, Далот, Матич, Фред, Погба, Лукаку, Рашфорд.

Запасные: Ромеро, Рохо, Бейи, Гринвуд, МакТоминай, Перейра, Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 57 очками занимает пятое место.

В матче первого круга, проходившего на стадионе «Олд Траффорд, была зафиксирована ничья со счётом 2:2.

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