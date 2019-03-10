Гол Азара на 92-й минуте спас «Челси» от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»

Источник: AFP 2019

Счёт был открыт на 56-й минуте, отличился Рауль Хименес. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Диогу Жота. На 92-й минуте лондонский клуб ушёл от поражения благодаря голу Эдена Азара с паса Виллиана.

После матча «Вулверхэмптон», набрав 44 очка, остался на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (57) по-прежнему занимает 6-е место.

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