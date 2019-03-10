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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Азара на 92-й минуте спас «Челси» от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, которому помогали Стюарт Бёрт и Даррел Кэнн.

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Источник: AFP 2019

Счёт был открыт на 56-й минуте, отличился Рауль Хименес. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Диогу Жота. На 92-й минуте лондонский клуб ушёл от поражения благодаря голу Эдена Азара с паса Виллиана.

После матча «Вулверхэмптон», набрав 44 очка, остался на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (57) по-прежнему занимает 6-е место.

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6
фотографий
6
фотографий

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится на стадионе «Гудисон Парк» 16 марта. «Вулверхэмптону» предстоит домашняя игра с «Арсеналом». Матч пройдёт 16 марта на арене «Молине».

Челси
1:1
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол, Англия, Тур 3010.03.2019, 17:05 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио СарриЭшпириту Санту Нуну
Голы
Эден Азар(Виллиан)90+2′
Рауль Хименес(Диогу Жота)56′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
11Руй Патрисиу
2Антонио Рюдигер
78′
2Мэтт Доэрти
37′
28Сесар Аспиликуэта
15Вилли Боли
75′
30Давид Луиз
16Конор Коади
33Эмерсон
19Хонни Кастро
7Н`Голо Канте
8Рубен Невеш
9Гонсало Игуаин
27Ромен Саисс
66′
10Эден Азар
28Жоау Моутинью
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
72′
32Леандер Дендонкер
22Виллиан
9Рауль Хименес
89′
17Матео Ковачич
56′
37Адама I Траоре
12Рубен Лофтус-Чик
18Диогу Жота
80′82′
11Родригес Педро
61′
17Морган Гиббс-Уайт
20Каллум Хадсон-Одои
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)2
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
13Угловые0
8Фолы14
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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