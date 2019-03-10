«Шахтёр» и киевское «Динамо» одержали крупные победы в матчах чемпионата Украины
В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» разгромил львовские «Карпаты» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» разгромил львовские «Карпаты» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
Счёт на 6-й минуте открыл Виктор Коваленко с передачи Исмаили. На 34-й минуте преимущество «Шахтёра» увеличил Николай Матвиенко, которому ассистировал Тарас Степаненко. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл Майкон. Во втором тайме четвёртый гол забил Коваленко, оформив дубль. В этом эпизоде голевой передачей отметился Исмаили. Точку в матче поставил Тайсон.
«Шахтёр», набрав 54 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице украинской
«Динамо», набрав 47 очков,
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