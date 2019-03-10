«Шахтёр» и киевское «Динамо» одержали крупные победы в матчах чемпионата Украины

Источник: AFP 2019

Счёт на 6-й минуте открыл Виктор Коваленко с передачи Исмаили. На 34-й минуте преимущество «Шахтёра» увеличил Николай Матвиенко, которому ассистировал Тарас Степаненко. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл Майкон. Во втором тайме четвёртый гол забил Коваленко, оформив дубль. В этом эпизоде голевой передачей отметился Исмаили. Точку в матче поставил Тайсон.

«Шахтёр», набрав 54 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Карпаты» (20) остались на 9-м месте в таблице.

В другом матче тура «Динамо» разгромило киевский «Арсенал» (4:0). Победу динамовцам принесли голы Дениса Гармаша, который оформил дубль, Сидслея и Виктора Цыганкова.

«Динамо», набрав 47 очков, по-прежнему занимает второе место в УПЛ. «Арсенал» (11) остался на последнем, 12-м месте в таблице.

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