«Валенсия» в меньшинстве вырвала победу в матче Примеры с «Жироной»

Счёт на 14-й минуте открыл Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Родриго. В середине тайма равновесие восстановил Хонас Рамальо с паса Алекса Гранеля. В начале второго тайма Даниэль Парехо вновь вывел гостей вперёд. На 72-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве из-за удаления Факундо Ронкальи.

В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти, но в компенсированное время победу «летучим мышам» принёс Ферран Торрес.

Смотрите также: «Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте, но не отметился результативными действиями.