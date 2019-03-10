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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» в меньшинстве вырвала победу в матче Примеры с «Жироной»

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» обыграла «Жирону» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде.

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Счёт на 14-й минуте открыл Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Родриго. В середине тайма равновесие восстановил Хонас Рамальо с паса Алекса Гранеля. В начале второго тайма Даниэль Парехо вновь вывел гостей вперёд. На 72-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве из-за удаления Факундо Ронкальи.

В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти, но в компенсированное время победу «летучим мышам» принёс Ферран Торрес.

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Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Валенсия», набрав 39 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (31) осталась на 14-м месте в таблице.

Жирона
2:3
Первый тайм: 1:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 2710.03.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Montilivi
Главные тренеры
Эусебио СакристанМарселино Гарсия Тораль
Голы
Чимено Хонас Ромалью(Алекс Гранель)22′
Гонсалу Гедеш(Морено Родриго)14′
Кристиан Стуани83′
Даниэль Парехо53′
Ферран Торрес(Жоффре Кондогбья)90′
Составы команд
13Яссин Буну
13Норберту Мурара Нету
2Бернардо Эспиноса
4Факундо Ронкалья
62′72′
5Педро Алькала
88′
5Габриэл Паулиста
6Алекс Гранель
14Хосе Гайя
20′
8Пере Понс
21Кристиано Пиччини
9Кристиан Порту
6Жоффре Кондогбья
10Гарсиа Фрейре Борха
10Даниэль Парехо
7Кристиан Стуани
20Ферран Торрес
4Чимено Хонас Ромалью
71′
7Гонсалу Гедеш
74′
24Педро Порро
12Муктар Диакаби
82′
14Карнеро Рауль Гарсия
79′
9Кевин Гамейро
58′
17Патрик Робертс
11Денис Черышев
23Алейкс Гарсия
71′
19Морено Родриго
68′
22Сейду Думбья
18Даниэль Васс
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)11
8Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
13Фолы10
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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