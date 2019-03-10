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22:03 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец провел полный матч в чемпионате Голландии и получил желтую карточку

Казахстанский полузащитник Александр Меркель провел все 90 минут за «Хераклес» в гостевом матче против «Эммена», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ad.nl

Игра 25-го тура чемпионата Голландии завершилась со счетом 1:1. На гол испанского нападающего Адриана Дальмау на 17-й минуте «Эммен» ответил мячом форварда Свена Бракера на 85-й.

В этой игре Меркель отметился желтой карточкой на 31-й минуте, а его команда на 45-й осталась в меньшинстве — из-за второго предупреждения за две минуты был удален защитник Тим Брейкерс.

С 36 очками «Хераклес» идет седьмым, а «Эммен» с 25 баллами занимает 16-е место из 18 клубов. В следующем туре команда Меркеля в ночь с 16 на 17 марта сыграет с конкурентом за место в ЛЕ — матч с «Витессом», который с 40 очками располагается пятым, начнется в 1:45 по времени Астаны.

На счету Меркеля — 24 матча в текущем сезоне, в которых он отметился двумя ассистами и шестью предупреждениями. По количеству сыгранных минут в команде он идет третьим. До Голландии Меркель никогда в карьере не проводил больше 15 матчей в чемпионате.

В начале февраля новый тренер сборной Казахстана Михал Билек включал 27-летнего Меркеля в свой первый расширенный состав, но, как и другие игроки зарубежных клубов, он не приехал на товарищеский матч с Молдовой, потому что игра проводилась не в дату ФИФА.

Напомним, о переходе Меркеля «Хераклес» объявил в конце июля. Его контракт рассчитан на один год и предусматривает возможность продления на еще один сезон. До этого в карьере хавбека были австрийская «Адмира Ваккер», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», английский «Уотфорд» и швейцарский «Грассхопперс».

Родился Меркель в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровнях полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).

Отметим, что Меркель, согласно официальному сайту чемпионата Голландии, заявлен за «Хераклес» как гражданин Казахстана. Он стал вторым в истории казахстанцем в высшей лиге чемпионата Голландии — первопроходцем был хавбек «Кайрата» Георгий Жуков, который в 2016 году забил один гол в семи матчах за «Роду».

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