«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение при Сульшере в чемпионате Англии

Источник: AFP 2019

Голы в матче забили Гранит Джака (12-я минута) и Пьер-Эрик Обамеянг (69, с пенальти). Обамеянг забил 17-й гол в 29 матчах и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ), сравнявшись по данному показателю с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном и форвардом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом. Лидирует в списке лучших бомбардиров нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, на счету которого 18 голов в 26 матчах.

«Манчестер Юнайтед» проиграл в чемпионате страны впервые с момента назначения главным тренером команды Уле Гуннара Сульшера. 46-летний специалист стал третьим в истории тренером в АПЛ, который не проигрывал в 12 матчах чемпионата страны подряд с момента своего назначения, он сравнялся по этому показателю с наставником «Челси» Маурицио Сарри, который добился подобного достижения в начале нынешнего сезона. Рекорд по аналогичному показателю принадлежит принадлежит бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку (14 матчей с «Челси» в сезоне-2015/16). В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав победы в шести первых матчах в качестве главного тренера команды.

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«Манчестер Юнайтед» опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков после 30 матчей. «Арсенал» поднялся на четвертую строчку, имея в активе 60 очков после 30 встреч. В следующем матче 16 марта подопечные Сульшера на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном», а «Арсенал» 1 апреля дома встретится с «Ньюкаслом».