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21:46 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение при Сульшере в чемпионате Англии

ТАСС, 10 марта. «Манчестер Юнайтед» уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:2 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Источник: AFP 2019

Голы в матче забили Гранит Джака (12-я минута) и Пьер-Эрик Обамеянг (69, с пенальти). Обамеянг забил 17-й гол в 29 матчах и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ), сравнявшись по данному показателю с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном и форвардом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом. Лидирует в списке лучших бомбардиров нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, на счету которого 18 голов в 26 матчах.

«Манчестер Юнайтед» проиграл в чемпионате страны впервые с момента назначения главным тренером команды Уле Гуннара Сульшера. 46-летний специалист стал третьим в истории тренером в АПЛ, который не проигрывал в 12 матчах чемпионата страны подряд с момента своего назначения, он сравнялся по этому показателю с наставником «Челси» Маурицио Сарри, который добился подобного достижения в начале нынешнего сезона. Рекорд по аналогичному показателю принадлежит принадлежит бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку (14 матчей с «Челси» в сезоне-2015/16). В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав победы в шести первых матчах в качестве главного тренера команды.

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«Манчестер Юнайтед» опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков после 30 матчей. «Арсенал» поднялся на четвертую строчку, имея в активе 60 очков после 30 встреч. В следующем матче 16 марта подопечные Сульшера на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном», а «Арсенал» 1 апреля дома встретится с «Ньюкаслом».

В других матчах игрового дня «Ливерпуль» дома обыграл «Бёрнли» (4:2), а «Челси» на домашнем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Арсенал
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 3010.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериУле Гуннар Сульшер
Голы
Гранит Джака(Александр Ляказетт)12′
Пьер-Эмерик Обамеянг69′
Составы команд
19Бернд Лено
1Давид де Хеа
5Сократис Папастатопулос
38′
23Люк Шоу
6Лоран Косьельни
2Виктор Линделеф
18Начо Монреаль
12Крис Смоллинг
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
18Эшли Янг
31Сеад Колашинац
90′
17Фред
8Аарон Рэмси
6Поль Погба
76′
34Гранит Джака
9Ромелу Лукаку
10Месут Езил
77′
10Маркус Рэшфорд
17Алекс Ивоби
20Диогу Далот
71′
9Александр Ляказетт
86′
11Антони Марсьяль
49Эдвард Нкетиа
31Неманья Матич
68′80′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
80′
54Мэйсон Гринвуд
22Денис Суарес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
12Фолы18
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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