«Реал» в гостях разгромил «Вальядолид», два гола хозяев не были засчитаны

В первом тайме «Вальядолид» не реализовал пенальти, кроме того арбитр отменил два гола форварда хозяев Серхио Гвардиолы. В первом случае судья воспользовался видеоповтором, а во втором — лайнсмен зафиксировал положение «вне игры».

После этого на 29-й минуте Ануар Тухами всё-таки вывел хозяев вперёд, но ещё в первом тайме «Реал» сравнял счёт после точно удара Рафаэля Варана с близкого расстояния. После перерыва форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль, а в концовке матча точку поставил Лука Модрич. К тому моменту «Реал» играл в меньшинстве, на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Каземиро.