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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» в гостях разгромил «Вальядолид», два гола хозяев не были засчитаны

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 27-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». Встреча, проходившая на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

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Источник: AFP 2019

В первом тайме «Вальядолид» не реализовал пенальти, кроме того арбитр отменил два гола форварда хозяев Серхио Гвардиолы. В первом случае судья воспользовался видеоповтором, а во втором — лайнсмен зафиксировал положение «вне игры».

После этого на 29-й минуте Ануар Тухами всё-таки вывел хозяев вперёд, но ещё в первом тайме «Реал» сравнял счёт после точно удара Рафаэля Варана с близкого расстояния. После перерыва форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль, а в концовке матча точку поставил Лука Модрич. К тому моменту «Реал» играл в меньшинстве, на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Каземиро.

Смотрите также: Лидерство «Баварии», очередной гол Пентека и другие события выходных

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«Реал» набрал 51 очко в 27 турах, мадридцы занимают третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 баллов. «Вальядолид» с 26 набранными очками занимает 17-ю строчку.

Вальядолид
1:4
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 2710.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано СерхиоСантьяго Солари
Голы
Ануар(Серхи Гвардьола)29′
Рафаэль Варан(Фернандес Иглесиас Начо)34′
Карим Бензема51′
Карим Бензема(Тони Кроос)59′
Лука Модрич(Карим Бензема)85′
Нереализованные пенальти
Рубен Алькарас12′
Составы команд
1Хорди Масип
25Тибо Куртуа
64′
18Антоньито
19Альваро Одриосола
12′
22Начо Мартинес
61′
6Фернандес Иглесиас Начо
2Хоакин Фернандес
10Лука Модрич
5Фернандо Калеро
14Каземиру
69′80′
14Рубен Алькарас
24Дани Себальос
21Мигель Анхель Мичел
9Карим Бензема
12Серхи Гвардьола
20Марко Асенсио
23Ануар
63′
23Серхио Регилон
45+3′89′
11Даниэле Верде
12Марселу
90+3′
24Серхио Гонтан Кеко
73′
5Рафаэль Варан
88′
20Дуйе Чоп
3Хесус Вальехо
10Оскар Плано
86′
8Тони Кроос
74′
9Энес Унал
15Федерико Вальверде
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)15
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые12
14Фолы12
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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