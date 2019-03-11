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09:39 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Экс-глава федерации футбола Кении погиб во время крушения самолета

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь федерации футбола Кении Хуссейн Суалех был на борту разбившегося в Эфиопии самолета, сообщает издание Nation.

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Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая трёх россиян.

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Как пишет газета, Суалех возвращался в Найроби после матча Лиги чемпионов КАФ в Каире.

Соболезнования семье и друзьям Суалеха выразил футболист лондонского «Тоттенхэма» и игрок сборной Кении Виктор Ваньяма.

«Искренние соболезнования семье и друзьям председателя восточного подразделения федерации футбола Кении и чиновника КАФ Хуссейна Суалеха и всех жертв крушения самолета Ethiopian Airlines», — написал Ваньяма в своем микроблоге в Twitter.

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