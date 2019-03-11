СМИ: Экс-глава федерации футбола Кении погиб во время крушения самолета

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая трёх россиян.

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Как пишет газета, Суалех возвращался в Найроби после матча Лиги чемпионов КАФ в Каире.

Соболезнования семье и друзьям Суалеха выразил футболист лондонского «Тоттенхэма» и игрок сборной Кении Виктор Ваньяма.