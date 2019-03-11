СМИ: Экс-глава федерации футбола Кении погиб во время крушения самолета
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь федерации футбола Кении Хуссейн Суалех был на борту разбившегося в Эфиопии самолета, сообщает издание Nation.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь федерации футбола Кении Хуссейн Суалех был на борту разбившегося в Эфиопии самолета, сообщает издание Nation.
Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города
Как пишет газета, Суалех возвращался в Найроби после матча Лиги чемпионов КАФ в Каире.
Соболезнования семье и друзьям Суалеха выразил футболист лондонского «Тоттенхэма» и игрок сборной Кении Виктор Ваньяма.
«Искренние соболезнования семье и друзьям председателя восточного подразделения федерации футбола Кении и чиновника КАФ Хуссейна Суалеха и всех жертв крушения самолета Ethiopian Airlines», — написал Ваньяма в своем микроблоге в Twitter.