Гол Балотелли принес «Марселю» победу над «Ниццей» в чемпионате Франции
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футболисты «Марселя» обыграли «Ниццу» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футболисты «Марселя» обыграли «Ниццу» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Марселе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 61-й минуте забил Марио Балотелли, поразивший ворота своей бывшей команды.
«Марсель» занимает четвертое место в чемпионате Франции, имея в активе 47 очков. «Ницца» с 40 баллами идет на девятой позиции.
|Руди Гарсия
|Патрик Виейра
|Марио Балотелли
|61′
|30
|Стив Манданда
|40
|Вальтер Бенитес
|2
|Хироки Сакаи
|20
|Юсеф Аталь
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|23
|Маланг Сарр
|4
|Бубакар Камара
69′
|29
|Кристоф Эрелль
90′
|8
|Морган Сансон
|31
|Бонфим Коста Сантос Данте
|17
|Буна Сарр
|8
|Пьер Ле Мелу
|5
|Лукас Окампос
58′
|27
|Жан-Виктор Макенго
|28
|Валер Жермен
|7
|Аллан Сен-Максимен
|26
|Флориан Товен
85′
|24
|Кристоф Жалле
29′
|7
|Неманья Радоньич
|15
|Патрик Бюрнер
|27
|Максим Лопес
85′
|5
|Адриен Тамез
78′
|10
|Димитри Пайет
|18
|Исан Сако
|9
|Марио Балотелли
75′
|6
|Реми Вальтер
67′
|12
|Кевин Стротман
|25
|Вилан Сиприен
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|0
|17
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)