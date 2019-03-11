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09:57 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Балотелли принес «Марселю» победу над «Ниццей» в чемпионате Франции

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футболисты «Марселя» обыграли «Ниццу» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции.

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Марселе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 61-й минуте забил Марио Балотелли, поразивший ворота своей бывшей команды.

«Марсель» занимает четвертое место в чемпионате Франции, имея в активе 47 очков. «Ницца» с 40 баллами идет на девятой позиции.

Марсель
1:0
Первый тайм: 0:0
Ницца
Футбол, Франция, Тур 2810.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Velodrome
Главные тренеры
Руди ГарсияПатрик Виейра
Голы
Марио Балотелли61′
Составы команд
30Стив Манданда
40Вальтер Бенитес
2Хироки Сакаи
20Юсеф Аталь
15Дуйе Чалета-Цар
23Маланг Сарр
4Бубакар Камара
69′
29Кристоф Эрелль
90′
8Морган Сансон
31Бонфим Коста Сантос Данте
17Буна Сарр
8Пьер Ле Мелу
5Лукас Окампос
58′
27Жан-Виктор Макенго
28Валер Жермен
7Аллан Сен-Максимен
26Флориан Товен
85′
24Кристоф Жалле
29′
7Неманья Радоньич
15Патрик Бюрнер
27Максим Лопес
85′
5Адриен Тамез
78′
10Димитри Пайет
18Исан Сако
9Марио Балотелли
75′
6Реми Вальтер
67′
12Кевин Стротман
25Вилан Сиприен
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)6
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые0
17Фолы16
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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