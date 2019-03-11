«Порту» одолел «Фейренсе» в 25-м туре чемпионата Португалии по футболу

Игра, прошедшая в воскресенье в городе Санта-Мария-да-Фейра, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 4-й минуте защитник «драконов» Фелипе отправил мяч в свои ворота, однако затем отличились его партнеры по команде Данилу Перейра (18) и Пепе (35).