«Порту» одолел «Фейренсе» в 25-м туре чемпионата Португалии по футболу
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Фейренсе» в выездном матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Фейренсе» в выездном матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Игра, прошедшая в воскресенье в городе Санта-Мария-да-Фейра, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 4-й минуте защитник «драконов» Фелипе отправил мяч в свои ворота, однако затем отличились его партнеры по команде Данилу Перейра (18) и Пепе (35).
«Порту» набрал 60 очков и вышел на первое место в чемпионате. «Фейренсе», потерпевший седьмое поражение подряд, с 14 баллами замыкает турнирную таблицу.