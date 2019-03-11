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10:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Порту» одолел «Фейренсе» в 25-м туре чемпионата Португалии по футболу

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Фейренсе» в выездном матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу.

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Источник: AFP 2019

Игра, прошедшая в воскресенье в городе Санта-Мария-да-Фейра, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 4-й минуте защитник «драконов» Фелипе отправил мяч в свои ворота, однако затем отличились его партнеры по команде Данилу Перейра (18) и Пепе (35).

«Порту» набрал 60 очков и вышел на первое место в чемпионате. «Фейренсе», потерпевший седьмое поражение подряд, с 14 баллами замыкает турнирную таблицу.

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