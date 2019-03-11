«Четыре разгрома и ни одного компромисса». Обзор матчей первого тура КПЛ-2019

Источник: Reuters

«Ордабасы» достаточно уверенно разобрался с «Шахтером». Хотя изначально казалось, что карагандинцы окажут более серьезное сопротивление. Но хозяева все же завершили встречу в свою пользу. Причем все свои мячи забили во втором тайме. Их авторами оказались новички — дубль оформил бразильский полузащитник Жоао Пауло (71, 83), еще один мяч в свой актив занес Махлангу Май (78). Если южане продолжат и дальше так набирать очки, то, конечно же, будут пребывать в верхней части турнирной таблицы.

«Жетысу» на удивление не испытал проблем в домашней игре с «Окжетпесом». Да, синегорцы практически полностью обновили состав в межсезонье, вследствие чего для его сыгранности потребовалось бы еще какое-то время, но никто и предположить не мог, что они будут биты в Талдыкоргане со счетом 1:5. По сути, семиречены решили исход матча в первом тайме, когда провели три мяча. А дальше все пошло по накатанной. Вдобавок гости доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Владислава Касминина на 61-й минуте. Словом, Дмитрий Огай хороший урок преподал Андрею Карповичу — последнему необходимо в кратчайшие сроки сделать правильные выводы, так как в следующем туре его команду проэкзаменует более серьезный соперник — «Астана».

«Тобол» провел три безответных мяча в ворота «Иртыша», и два из них в первой 45-минутке. Интересно, что их забили исключительно футболисты сборной Казахстана — дубль на счету Азата Нургалиева (17, 35), еще одним точным ударом отметился Бауыржан Турысбек (80). Справедливости ради стоит сказать, что в этих эпизодах не лучшим образом действовал голкипер павлодарцев Никита Калмыков. Так что «Иртышу» до закрытия трансферного окна не мешало бы поискать более надежного стража ворот. В целом подбор исполнителей в «Иртыше» неплохой, поэтому команда должна соответствующе отреагировать на данное поражение. В свою очередь костанайцы набрали важные очки на старте сезона и обязаны закрепить победных дух в следующем туре.

«Кайрат» частично реабилитировался за безвольное поражение в Суперкубке, одолев в родных стенах «Тараз» (2:0). При этом качество игры оставляло желать лучшего, но, с возвращением находящегося в лазарете Бауыржана Исламхана и других игроков, игра алматинцев должна преобразиться. Тем не менее важные три очка набраны, что, несомненно, придаст команде уверенности. Между тем таразцы разочаровали и прежде всего трусливым футболом. От подопечных Вахида Масудова ждали более напористых действий, а на деле они проявили чрезмерное уважение к сопернику. Не озлобятся по-спортивному — осядут в подвале таблицы.

«Атырау» при неважной игре умудрился выиграть в гостях у «Кайсара». «Нефтяники» использовали свой главный козырь — розыгрыш стандарта, благодаря чему уже на второй минуте счет открыл Даурен Мажитов. Однако потом атыраусцы могли пропустить не раз: то штанга и перекладина приходили им на выручку, то Владимир Логиновский спасал команду. В данном случае жаль кызылординцев, проигравших при более цельной и разнообразной игре. В этот день фарт оказался не на их стороне, но игра команды вселяет оптимизм. Не исключено, что уже в ближайшем туре удача вернет должок «Кайсару».

«Астана» на классе победила «Актобе». Правда, на третьей минуте северяне допустили чудовищную ошибку в середине поля, чем успешно воспользовались «красно-белые» — отличился Абат Аимбетов. Но это взятие ворот только разозлило пятикратного чемпиона, в составе которого дубль оформил Марин Томасов (20, 39), также по голу забили бывший защитник актюбинцев Юрий Логвиненко (34) и Юрий Перцух (90+4). Как говорится в таких случаях, все по делу. По игре и мастерству «Астана» видится явным претендентом на очередное чемпионство, «Актобе» же понадобится приложить титанические усилия, чтобы при минусе шести очков удержаться на плаву.

Матчи второго тура пройдут 15 марта (пятница). Сыграют «Кайсар» — «Жетысу», «Астана» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Актобе», «Кайрат» — «Шахтер», «Тобол» — «Тараз», «Атырау» — «Иртыш».