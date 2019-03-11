Футболисты «Реала» поругались на тренировке

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Игроки провели двусторонний матч, в котором победила команда Марсело. Бразилец слишком бурно отпраздновал успех, чем вызвал неудовольствие Рамоса. Защитники вступили в словесную перепалку, но одноклубники их разняли.

Читайте также Рамос решит все проблемы «Реала»?

Отмечается, что конфликт может стать следствием неудовлетворительных результатов клуба в последнее время. 6 марта «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, уступив амстердамскому «Аяксу» в ответной встрече 1/8 финала турнира (1:4). Мадридцы не преодолели эту стадию впервые за пять лет.