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10:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисты «Реала» поругались на тренировке

Защитники мадридского «Реала» Серхио Рамос и Марсело поссорились на тренировке команды. Об этом сообщает Marca.

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Игроки провели двусторонний матч, в котором победила команда Марсело. Бразилец слишком бурно отпраздновал успех, чем вызвал неудовольствие Рамоса. Защитники вступили в словесную перепалку, но одноклубники их разняли.

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Отмечается, что конфликт может стать следствием неудовлетворительных результатов клуба в последнее время. 6 марта «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, уступив амстердамскому «Аяксу» в ответной встрече 1/8 финала турнира (1:4). Мадридцы не преодолели эту стадию впервые за пять лет.

В связи с этим ходят слухи о вероятной смене тренера Реала. Руководство не удовлетворено работой Сантьяго Солари и планирует расторгнуть с ним контракт. Вероятным преемником называется португальский специалист Жозе Моуринью, в настоящее время не имеющий работы. Он уже руководил «Реалом» с 2010 по 2013 год.

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