Стала известна причина отсутствия Сейдахмета в заявке «Левски»
Стала известна, почему новичок «Левски» — нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет отсутствует в заявке болгарской команды.
Стала известна, почему новичок «Левски» — нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет отсутствует в заявке болгарской команды.
С момент подписания Сейдахмета в феврале этого года «Левски» провел два матча. Однако казахстанец не попал в заявки команды на эти игры.
Как сообщает KazFootball.kz, Сейдмахмет в данный момент получает рабочую визу. Ожидается, что к следующему матчу 26-го тура чемпионата Болгарии против «Вереи» казахстанец попадет в состав «Левски» и дебютирует за софийский клуб.
Официально о переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля. В болгарской команде 19-летний казахстанец будет играть на правах аренды до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».
За новый клуб казахстанец будет играть под 17-м номером. Напомним, за «Уфу» Сейдахмет играл в футболке номер десять.