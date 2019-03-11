Стала известна причина отсутствия Сейдахмета в заявке «Левски»

Источник: РИА "Новости"

С момент подписания Сейдахмета в феврале этого года «Левски» провел два матча. Однако казахстанец не попал в заявки команды на эти игры.

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Как сообщает KazFootball.kz, Сейдмахмет в данный момент получает рабочую визу. Ожидается, что к следующему матчу 26-го тура чемпионата Болгарии против «Вереи» казахстанец попадет в состав «Левски» и дебютирует за софийский клуб.

Официально о переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля. В болгарской команде 19-летний казахстанец будет играть на правах аренды до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».