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14:49 (мск), источник: Газета.Ру

Голкипер «Ливерпуля» стал жертвой нападения и был госпитализирован

На голкипера «Ливерпуля» Шамаля Джорджа напали возле одного из баров в центре города.

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Источник: Reuters

По информации «Би-би-си», инцидент произошел 9 марта ранним утром. Неизвестные нанесли порезы на лицо вратаря, играющего за команду «красных» U23, и его 28-летнего брата. Обоих пострадавших госпитализировали. Правоохранительные органы уже обладают информацией о двух нападавших.

Джордж обратился к болельщикам в твиттере в связи с происшествие и поблагодарил их за поддержку. В «Ливерпуле» были шокированы произошедшим и заявили о готовности оказать футболисту любую помощь.

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