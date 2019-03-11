Голкипер «Ливерпуля» стал жертвой нападения и был госпитализирован

По информации «Би-би-си», инцидент произошел 9 марта ранним утром. Неизвестные нанесли порезы на лицо вратаря, играющего за команду «красных» U23, и его 28-летнего брата. Обоих пострадавших госпитализировали. Правоохранительные органы уже обладают информацией о двух нападавших.

Джордж обратился к болельщикам в твиттере в связи с происшествие и поблагодарил их за поддержку. В «Ливерпуле» были шокированы произошедшим и заявили о готовности оказать футболисту любую помощь.