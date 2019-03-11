СМИ: Зидан отказался от возвращения в «Реал»

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Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес попросил связаться с французским специалистом, который дал отрицательный ответ.

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Ранее сообщалось, что Зидан прибыл в Турин для переговоров о работе с «Ювентусом».

Среди других кандидатов на пост главного тренера в итальянском клубе рассматривается Антонио Конте, ранее уже возглавлявший «Юве».