СМИ: Зидан отказался от возвращения в «Реал»
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался вернуться в «Королевский клуб», утверждает El Pais.
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался вернуться в «Королевский клуб», утверждает El Pais.
Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес попросил связаться с французским специалистом, который дал отрицательный ответ.
Ранее сообщалось, что Зидан прибыл в Турин для переговоров о работе с «Ювентусом».
Среди других кандидатов на пост главного тренера в итальянском клубе рассматривается Антонио Конте, ранее уже возглавлявший «Юве».
46-летний Зинедин Зидан ранее тренировал «Реал». Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании. За «Ювентус» он выступал в качестве игрока и дважды стал чемпионом Италии.