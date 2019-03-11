В бомбардирах — сборник и два легионера, или что нужно знать о матчах первого тура КПЛ-2019

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— По итогам тура самую результативную игру показал «Жетысу», победивший «Окжетпес» со счетом 5:1. Следовательно, у синегорцев оказалась самая проходимая оборона.

— При этом в Талдыкоргане была зафиксирована самая низкая посещаемость (тысяча человек). Самая высокая оказалась на матче «Астана» — «Актобе» (десять тысяч болельщиков).

— В то же время матч «Жетысу» — «Окжетпес», как и поединок «Кайсар» — «Атырау», оказался самым грубым в туре. Арбитры вынесли футболистам по шесть предупреждений и одному удалению. Самую корректную игру показали «Тобол» и «Иртыш» — всего одна желтая карточка.

— Cписок лучших бомбардиров возглавили полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Азат Нургалиев, а также бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло и хорватский легионер «Астаны» Марин Томасов. У каждого из них в активе по два гола.

— В туре не было зафиксировано ни одного ничейного результата — пять побед из шести одержали команды-хозяева.

— Всего было забито 20 мячей. Таким образом, этот стартовый тур стал самым результативным за последние сезоны (2018 — 14 голов, 2017 — 11, 2016 — 14,

2015 — 10, 2014 — 8). Лишь в 2013-м было забито больше голов — 25.

Отметим, что матчи второго тура пройдут 15 марта (пятница). Сыграют «Кайсар» — «Жетысу», «Астана» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Актобе», «Кайрат» — «Шахтер», «Тобол» — «Тараз», «Атырау» — «Иртыш».