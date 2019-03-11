Луи ван Гал объявил о завершении карьеры тренера
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» и испанской «Барселоны» голландец Луи ван Гал объявил о завершении карьеры.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» и испанской «Барселоны» голландец Луи ван Гал объявил о завершении карьеры.
Последним клубом в карьере голландского специалиста был «Манчестер Юнайтед», откуда был уволен в мае 2016 года и с тех пор оставался без работы.
«Я заканчиваю с этим (с работой тренером). Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу больше продолжать», — цитирует тренера As.
На протяжении тренерской карьеры ван Гал также работал с голландскими АЗ и «Аяксом», мюнхенской «Баварией» и сборной Нидерландов, с которой выиграл бронзу ЧМ-2014.