Луи ван Гал объявил о завершении карьеры тренера

Последним клубом в карьере голландского специалиста был «Манчестер Юнайтед», откуда был уволен в мае 2016 года и с тех пор оставался без работы.

«Я заканчиваю с этим (с работой тренером). Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу больше продолжать», — цитирует тренера As.