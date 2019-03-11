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15:46 (мск), источник: Газета.Ру

Гвардиола выразил желание подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет продлить контракт с клубом до 2023 года, сообщает The Telegraph.

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По данным источника, испанский специалист рассказал своему окружению, что готов принять предложение о новом договоре с «горожанами». Действующее соглашение наставника истекает летом 2021 года.

В 2018 году «Манчестер Сити» выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ). В текущем сезоне команда Гвардиолы лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии имея на счету 74 очка за 30 матчей.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко был признан лучшим игроком команды в феврале.

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