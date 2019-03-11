Гвардиола выразил желание подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

По данным источника, испанский специалист рассказал своему окружению, что готов принять предложение о новом договоре с «горожанами». Действующее соглашение наставника истекает летом 2021 года.

В 2018 году «Манчестер Сити» выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ). В текущем сезоне команда Гвардиолы лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии имея на счету 74 очка за 30 матчей.