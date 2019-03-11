Гвардиола выразил желание подписать новый контракт с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет продлить контракт с клубом до 2023 года, сообщает The Telegraph.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет продлить контракт с клубом до 2023 года, сообщает The Telegraph.
По данным источника, испанский специалист рассказал своему окружению, что готов принять предложение о новом договоре с «горожанами». Действующее соглашение наставника истекает летом 2021 года.
В 2018 году «Манчестер Сити» выиграл Английскую
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко был признан лучшим игроком команды в феврале.