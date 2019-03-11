Вернуть Моуринью или выкрасть Почеттино. 7 претендентов на роль тренера «Реала»

Источник: РИА "Новости"

Вылет «Реала» из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Аякса» окончательно похоронил шансы Сантьяго Солари закрепиться в качестве тренера команды, а заодно и всколыхнул новую волну слухов.

Из всего потока информации мы отобрали семь кандидатов на пост тренера в «Реале» и попытались взвесить их шансы.

Жозе Моуринью

Испанская пресса при обсуждении положения дел в мадридском клубе недаром чаще всех полощет имя Моуринью. Португальский специалист был и остается фаворитом Флорентино Переса. Никого президент «Реал» так не хотел видеть на посту главного тренера своей команды, как Моуринью, и никого он не увольнял с такой неохотой. От того же Анчелотти Перес избавился хладнокровно, не простив одного провала после выигранной Лиги чемпионов. Моуринью за три сезона не вышел даже в финал, но сохранил уважение и даже восхищение со стороны Переса. Почему?

Британский журналист Фил Болл, написавший книгу «Белый шторм» про последние победы «Реала» в Лиге чемпионов, пришел к такому выводу: Переса привлекают в Моуринью все те качества, которых недостает ему самому. Португалец провоцирует и скандалит, нарушает правила приличия и идет на конфликты с собственными футболистами. Пересу всегда нравились медийные звезды, а среди футбольных тренеров нет звезды медийнее, чем Моуринью.

Преимущество Жозе в том, что он свободен уже сейчас. Но из подводных камней его назначения можно выстроить целую крепость. Последние шесть лет работы в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» оказались куда менее эффективными, чем во всех предыдущих клубах: по количеству титулов, срокам работы и проценту побед (58.8% в «Челси» и 58,3% в «МЮ», в «Интере» у него было 62%). Уезжая из испанской столицы, Жозе по привычке сжигал мосты и мостостроителей — от его возвращения напрягутся все ветераны в команде, а с ними и местная пресса.

А самое главное, что нынешний проект команды выстраивался под принципиально иной формат тренера. Моуринью привык работать с готовой командой звезд, из которых за пару сезонов он выжимает максимум, после чего покидает выжженную землю. Нынешний «Реал» собран под человека, который будет раскрывать потенциал очень талантливых молодых игроков. Дать Моуринью на съедение Винисиуса — такое в страшном сне не представишь.

Шансы на назначение: высокие, потому что Флорентино Перес поступает так, как хочет.

Зинедин Зидан

Если вчера все было здорово, а сегодня все очень плохо, тот самым логичным будет попытаться вернуть те условия, при которых было хорошо. По сведениям СМИ, руководство «Реала» уже связывалось с Зиданом, но французский специалист предложил подождать до лета. Звучит как вежливый и мягкий отказ.

И это вполне логично, ведь Зидана никто не увольнял, он ушел из «Мадрида» сам. Все, что тренер-триумфатор говорил на прощальной пресс-конференции, сбылось: этих футболистов оказалось очень тяжело мотивировать, команде требуется перестройка. Зидан не был морально готов ею заниматься, и, в отличие от болельщиков, ему блеск выигранных европейских кубков не застилал глаза. Он понимал, что в контексте перспектив команды третье место в чемпионате куда более показательно, чем очередной выигранный финал Лиги чемпионов.

С точки зрения Зидана, ситуация не изменилась. В команде по-прежнему остается старая обойма игроков, методы работы Переса не изменились, то есть ему предлагают вернуться в ситуацию, от которой он сам же и бежал. Ради чего гробить память о прошлых достижениях? Летом француз попытается трудоустроиться в какой-нибудь другой топ-клуб. Единственные варианты, при которых Зидан может вернуться в «Реал»: глобальная чистка состава, желание самого тренера вернуться в большой футбол и отсутствие вакансий в других клубах.

Шансы на назначение: ниже средних.

Маурисио Почеттино

Один из главных тренеров на выданье в европейском топ-футболе, Маурисио Почеттино собирал комплименты за работу в каждом из своих клубов: «Эспаньоле», «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». Везде он обыгрывал грандов местного чемпионата, устанавливал новую планку качества игры команды и подводил к основному составу молодежь. До прихода Почеттино «Тоттенхэм» в истории премьер-лиги ни разу не финишировал в призовой тройке. С ним команда из тройки не вылезает.

В отрыве от контекста именно кандидатура Почеттино выглядит наиболее правильным выбором для мадридского клуба. Однако Перес любит вещественные доказательства успешной игры, а их у аргентинского специалиста нет. Он не выиграл ни одного трофея в качестве тренера, и при всем уважении к «Тоттенхэму», не работал в элитном футбольном клубе.

Пока Почеттино продемонстрировал, что умеет средние команды превращать в хорошие, а хорошие — в очень хорошие. Но требования в мадридском «Реале» совершенно иные. В испанском чемпионате хорошо известен феномен Хоакина Капарроса, тренера, который в свое время работал с «Атлетиком» и «Севильей». У него получилось вывести их из середины таблицы в зону еврокубков, но для достижения чего-то большего всегда приглашали специалистов иного порядка. В глазах президента «Реала» Почеттино тоже может на данном этапе выглядеть этаким Капарросом.

Проблема вырвать аргентинца из лап «Тоттенхэма» переоценена. Перес вырвал с мясом желаемого тренера из национальной сборной Испании, ополчив против себя полстраны. Что ему клуб с какого-то далекого острова? Закидает деньгами, и весь вопрос.

Шансы на назначение: выше среднего, если Пересу хватить терпения подождать лета.

Юрген Клопп

С точки зрения имиджа Клопп — это такой добрый брат-близнец Моуринью. В смысле, он тоже новатор, на его пресс-конференции тоже можно продавать билеты, он яркий, харизматичный и звезда. Только при этом не людоед. Клопп удовлетворяет всем требованиям мадридского «Реала» и лично его президента. Беда в том, что это не работает в обратную сторону.

В прошлом Клопп уже отказывал «Реалу» именно потому, что не хочет попадать в тамошние условия работы. С начальником, который интересуется мнением тренера по большим праздникам, с высоко задравшими носы звездами, с испанской прессой, которая немцу непонятна и непривлекательна для него. Проще говоря, Клопп понимает, что в Мадриде ему будет работать не в кайф.

В современном европейском футболе топ-клубов с большими деньгами и амбициями развелось столько, что немец может позволить себе выбирать. В конце концов, он и в «Ливерпуле» борется как за победу в самой популярной лиге мира, так и в Лиге чемпионов. Зачем уходить?

Шансы на назначение: почти нулевые.

Массимилиано Аллегри

Судьба Аллегри в «Ювентусе» предрешена. Даже если будет пройден «Атлетико» (хотя верится в это с трудом), в новый сезон «Юве» войдет с другим тренером. У Аллегри в активе пять чемпионских титулов в серии А, два выхода в финал Лиги чемпионов и мешок кубков попроще. Такого не стыдно пригласить и к мадридскому двору.

«Ювентус» расстается с Аллегри не из-за результатов, а из-за его игровой философии. Руководство туринского клуба наелось хлебом и хочет зрелищ — поставленного атакующего, доминирующего футбола с россыпью суперзвезд на поле. Получается парадокс: «Ювентус» хочет, чтоб было «как в «Реале», и для этого нужно сплавить тренера в «Реал».

Флорентино Перес мог летом пригласить другого итальянского специалиста, Антонио Конте, но наткнулся на недовольство капитана команды Серхио Рамоса. Аллегри — это, конечно, не Конте, но и его футбол костяк команды может встретить в штыки. Но стоит иметь в виду, что самого Переса стиль игры заботит меньше, чем игроков или болельщиков. Футбол Моуринью тоже не похож на джога-бониту, и ради гарантированного требла президент «Реала» готов подписать хоть самого Капелло.

Шансы на назначение: средние, это будет запасной вариант, если не выгорит с остальными.

Кларенс Зеедорф

Этот любопытный вариант всплыл сразу после вылета мадридского «Реала» из плей-офф Лиги чемпионов. Зеедорф, отыгравший в конце девяностых 159 игр за «Мадрид», может возглавить команду в случае досрочной отставки Солари. 42-летний специалист был на игре с «Аяксом», после чего разделил трапезу с советом директоров столичного клуба. Испанцы пишут, что Зеедорф настолько впечатлил Переса, что был добавлен в шорт-лист возможных кандидатов.

Если подумать, то Зеедорф действительно подходит на роль временщика. У него есть связь с клубом, он обладает достаточным авторитетом перед игроками «Реала», он молод и дьявольски харизматичен. При этом все понимают, что любой заключенный с голландцем контракт — это собеседование длиной в несколько месяцев. Моуринью нельзя пригласить «доработать сезон», Зеедорфа — можно. Хуже сделать он уже не сможет, а вдруг найдет контакт с командой?

Шансы на назначение: нулевые, если Солари не уволят в ближайшее время; средние, если уволят.

Маноло Диас

Наиболее таинственная для общественности фигура. Маноло Диас возглавляет «Кастилью», дубль мадридского «Реала». У Хосе Мануэля Диаса Фернандеса не было значимой игровой карьеры (высшее достижение — три матча за «Хетафе» в третьем дивизионе), но он уже в 2002 году стал работать в молодежной академии «Реала».

Маноло — человек, про которого Перес помнит и которому доверяет. Время ухода Маноло из «Реала» и возвращения туда совпадает с периодом отставки и повторного воцарения Переса. Основная причина, по которой мы вообще обсуждаем это неизвестное имя, — запущенная в «Реале» кадровая стратегия.

Флорентино хотел видеть новую команду молодой и испанской. Под это дело был выписан специалист по работе с молодежью Хулен Лопетеги. Если Перес решит, что проект нельзя сворачивать из-за провала одного исполнителя, то шанс может получить другой специалист по работе с молодежью, преданный лично ему человек, имеющий устойчивую связь с клубом.

Шансы на назначение: почти нулевые, но как в компьютерной игре, хочется сохраниться и проверить.